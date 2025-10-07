martes 7  de  octubre 2025
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Es la segunda visita de Carney a Washington desde abril, pero a diferencia de otros aliados de Estados Unidos todavía no logra sellar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.

JIM WATSON/ AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que hay "grandes avances" en las negociaciones comerciales con Canadá, cuyo primer ministro Mark Carney visitó la Casa Blanca en busca de flexibilizar los aranceles estadounidenses impuestos a su país.

Es la segunda visita de Carney a Washington desde abril, pero a diferencia de otros aliados de Estados Unidos todavía no logra sellar un acuerdo sobre los aranceles y el comercio bilateral con Washington.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
CASA BLANCA

Trump anuncia encuentro con Lula "en Brasil y en EEUU"
Delegaciones de Israel y Hamás participan en conversaciones en Egipto con la mediación de Estados Unidos. 
Negociaciones de paz

Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza bajo el plan de Trump

"Es un conflicto comercial normal, no hay nada de malo en eso (...) Pienso que hemos hecho muchos avances en los últimos meses", afirmó Trump junto a Carney en el Salón Oval.

El primer ministro canadiense, que fue jefe del banco central del Reino Unido y entró en la política hace menos de un año, enfrenta críticas en su país, donde hizo campaña apoyado en su extensa experiencia en manejo de crisis.

"Usé rojo para usted", bromeó Carney, en referencia al color de su corbata cuando saludó a Trump en el ala oeste de la Casa Blanca.

Según el gobierno canadiense, la "visita de trabajo" de Carney buscó restaurar las relaciones bilaterales y discutir sobre "prioridades comunes en una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos"

La ofensiva comercial lanzada por la administración Trump ha cambiado las relaciones entre ambos vecinos y ha afectado a la economía canadiense, que se opone a los aranceles de productos que no están bajo el Tratado de Libre Comercio.

Canadá, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, registró una caída de su PIB de cerca del 1,5% en el segundo trimestre.

Trump impuso aranceles a ciertos productos canadienses no cubiertos por el T-MEC, el tratado de libre comercio entre ambos países que también incluye a México.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

Trump reacciona a Bad Bunny en el Super Bowl: "Nunca he oído de él"

Trump dispuesto a invocar Ley de insurrección para desplegar al ejército: Si tuviera que aplicarla, lo haría"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades