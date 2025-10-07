martes 7  de  octubre 2025
BRASIL

Partidarios del expresidente Bolsonaro marchan en Brasilia para exigir amnistía a su líder

Jair Bolsonaro, de 70 años, está en prisión domiciliaria desde agosto por un presunto intento de obstruir el juicio en su contra

Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro participan en una marcha para exigir amnistía para el exmandatario. (Foto de Evaristo Sa / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA - Cientos de seguidores de Jair Bolsonaro marcharon este martes en Brasilia para exigir una amnistía para el expresidente, sentenciado en septiembre a 27 años de cárcel por un supuesto intento "golpista".

En la primera manifestación luego de la condena contra Bolsonaro, sus simpatizantes caminaron hasta el parlamento brasileño, al que urgieron a aprobar un instrumento que evite a su líder purgar la pena.

Bolsonaro fue hallado culpable de supuestamente "conspirar" para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de octubre de 2022.

"Vamos a caminar juntos para que el congreso oiga nuestra voz. (...) Estamos a un paso de lograr aprobar esa amnistía", arengó desde un bus con altoparlantes el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro.

"¡Amnistía ya!"

Frente a él, una multitud vestida de verde y amarillo, los colores de la bandera nacional, coreaba "¡Amnistía ya!".

Jair Bolsonaro, de 70 años, está en prisión domiciliaria desde agosto por un presunto intento de obstruir el juicio en su contra. Por la misma razón, el principal líder de la derecha brasileña tiene prohibido expresarse en redes sociales.

"Este es el mensaje que el presidente Bolsonaro quiere dar a cada uno de ustedes, y puedo hablar a nombre de él: así como él nunca bajó la cabeza, nosotros no vamos a bajar la cabeza", agregó Flavio Bolsonaro.

La cámara baja aprobó a finales de septiembre una moción de urgencia para el proyecto de amnistía, que beneficiaría a Bolsonaro así como a sus seguidores condenados por la asonada de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Sin embargo, la iniciativa perdió impulso.

En su versión más reciente, el proyecto contempla apenas una reducción de pena y aún no hay fecha para su votación.

La defensa de Bolsonaro ha anunciado que apelará el fallo de la Corte Suprema.

FUENTE: Con información de AFP

