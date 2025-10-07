La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.

Los productos de inteligencia artificial y el aumento de las importaciones estadounidenses harán crecer el volumen del comercio mundial en 2025, indicó el martes la OMC .

La Organización Mundial del Comercio ha modificado varias veces este año sus estimaciones debido al impacto de los nuevos aranceles de la administración del presidente Donald J Trump.

DECLARACIONES Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

Según las nuevas previsiones de los economistas de la OMC, el volumen del comercio mundial de mercancías debería aumentar este año un 2,4% (frente a la previsión del 0,9% establecida en agosto).

Sin embargo, el crecimiento previsto para 2026 se ha reducido al 0,5% (frente al 1,8%). El crecimiento de las exportaciones mundiales de servicios debería pasar del 6,8% en 2024 al 4,6% en 2025 y luego al 4,4% en 2026.

"La resiliencia del comercio en 2025 se debe en gran parte a la estabilidad ofrecida por el sistema comercial multilateral basado en reglas", afirmó la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en un comunicado.

Un arancel básico del 10%

"Las perturbaciones actuales del sistema comercial mundial son un llamado a la acción para que las naciones repiensen el comercio y establezcan conjuntamente bases más sólidas que conduzcan a una mayor prosperidad para todos", añadió.

Según los economistas de la OMC, el crecimiento del PIB mundial será del 2,7% en 2025 y del 2,6% en 2026.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha aplicado, en varias etapas, nuevos recargos sobre los productos que ingresan a Estados Unidos.

Su administración ha impuesto un arancel básico del 10% a todos los países, con tasas mucho más elevadas para varios de ellos cuyas exportaciones hacia Estados Unidos superan las importaciones procedentes de ese país.

A comienzos de año, la OMC había estimado que la caída del comercio mundial de mercancías podría alcanzar hasta un 1,5% en volumen en 2025, en función de la política arancelaria de Trump.

FUENTE: Con información de AFP.