martes 7  de  octubre 2025
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Gonzalo González, de 57 años, enfrenta cargos graves; el hombre habría afirmado que su propósito "en el mundo" era asesinar a ciudadanos venezolanos

Gonzalo González.

Gonzalo González.

GOOGLE MAPS / CORRECCIONALES MIAMI-DADE
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Un hombre fue detenido en Miami el pasado fin de semana después de amenazar con una pistola a empleados y clientes de una tienda de alimentos, con la intención de asesinar a personas de nacionalidad venezolana, según las autoridades.

El incidente tuvo lugar en el establecimiento Stop and Shop Food and Deli, en el downtown de Miami, en donde personal del negocio y clientes reportaron haber vivido momentos de pánico.

El reporte oficial indica que Gonzalo González, de 57 años, ingresó al local alrededor de las 8:00 a.m. con la aparente intención de comprar un vaporizador.

Sin embargo, el hombre extrajo una pistola de su mochila, la amartilló y declaró que había sido "puesto en este mundo para matar venezolanos", de acuerdos con testigos del caso.

La rápida reacción de los empleados, uno de los cuales se refugió tras el mostrador, y la posterior colaboración con la policía, permitieron la pronta localización y arresto del sospechoso. En su poder se encontró un arma de fuego y monedas de oro y plata.

Declaraciones

Durante su detención, González interrumpió la lectura de sus derechos para proferir frases como "Dios es mi abogado y yo soy el rey David".

Además de sus amenazas contra la comunidad venezolana, a la que acusó de "atacar y matar cubanos", también amenazó de muerte a los oficiales que lo arrestaron, según la policía.

Contexto de crecientes tensiones

Este suceso se enmarca en un clima de tensión y discursos de odio contra la comunidad migrante venezolana, a menudo asociada con la actividad de bandas criminales como el "Tren de Aragua".

Expertos advierten que esta retórica estigmatizante fomenta un ambiente propicio para la expansión de la xenofobia y podría derivar en actos de violencia, especialmente en ciudades con una alta concentración de comunidades migrantes como Miami.

Implicaciones

González enfrenta cargos por exhibición indebida de un arma de fuego y asalto agravado, con fianzas fijadas en 2.500 dólares y 5.000 dólares, respectivamente.

El caso podría ser procesado como un crimen de odio debido a las supuestas motivaciones xenófobas del acusado.

