Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

El nuevo sistema de autobuses rápidos eléctricos, circulará 20 millas por South Dade TransitWay, desde Florida City hasta Dadeland South, a partir del 27 de octubre

Metro Express operará en un carril exclusivo&nbsp;

CESAR MENENDEZ DLA
Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas.&nbsp;

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAM.- El condado de Miami-Dade hará historia con el lanzamiento de Metro Express, el primer Sistema Rápido de Autobuses (BRT por sus siglas en inglés) del Condado y el más largo totalmente eléctrico del país, diseñado para transformar la forma en que miles de residentes de Miami-Dade se desplazan por el transitado corredor de la US-1.

A partir del 27 de octubre de 2025, el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade (DTPW) ofrecerá a los residentes de South Dade acceso a una conexión de transporte completamente nueva, cómoda y confiable desde Florida City hasta Dadeland South.

Metro Express inauguración

Para conmemorar la ocasión, la alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y los líderes de DTPW, junto a los Comisionados del Condado de Miami-Dade, funcionarios estatales y federales, y organizaciones de la comunidad, celebrarán la inauguración con una ceremonia el miércoles 22 de octubre en una de las 14 nuevas y emblemáticas estaciones de BRT.

“Metro Express transformará la forma en que South Dade se desplaza, conectando a los residentes de una forma más sencilla, sostenible e inteligente a destinos clave como centros de empleo, escuelas, parques, zonas comerciales y otros servicios de transporte”, declaró la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Me enorgullece dar la bienvenida a una nueva era del transporte público, donde la sostenibilidad, la eficiencia y la tecnología garantizan un viaje cómodo y seguro, respondiendo a las necesidades de ahora y preparando el camino para el crecimiento futuro”

Metro Express Miami-Dade 30D3-4D31-B28E-8E28FF608893_1_201_a
Metro Express contará con 14 estaciones con aire acondicionado.

Metro Express contará con 14 estaciones con aire acondicionado.

Por 20 millas a lo largo de la US-1 desde Dadeland South hasta Florida City, Metro Express contará con un carril exclusivo, protegido por barreras de seguridad y con prioridad durante las horas pico, lo que permitirá un recorrido más rápido, seguro y confiable de principio a fin.

“El servicio BRT Metro Express ha sido diseñado para ofrecer seguridad y eficiencia en cada punto de contacto”, afirmó la directora ejecutiva de DTPW, Stacy L. Miller, P.E. “El abordaje a nivel, la señalización clara, los andenes bien iluminados y la prioridad en los cruces harán que los viajes sean más seguros y sencillos. Esta es una experiencia de transporte moderno, diseñada para transformar la forma en que nos movemos”.

El corazón del nuevo servicio Metro Express son 14 estaciones exclusivas de BRT, que ofrecen áreas de espera climatizadas para mayor comodidad y protección contra las inclemencias del tiempo, un diseño moderno con amplia sombra, acceso y estacionamiento para bicicletas, estaciones de agua, WiFi gratuito y estaciones de carga para teléfonos celulares. Además, los pasajeros podrán pagar su pasaje antes de abordar, lo que agiliza la experiencia de viaje y la hace más eficiente.

El proyecto fue posible gracias a una inversión de100 millones de dólares por parte de cada agencias asociadas: el Condado de Miami-Dade a través del impuesto adicional de medio centavo para el transporte, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) y la Administración Federal de Tránsito (FTA) mediante su programa de subvenciones de capital.

Como parte del Programa SMART, Metro Express reafirma el compromiso, a largo plazo, del condado de Miami-Dade de ofrecer una infraestructura moderna, sostenible y orientada al futuro.

