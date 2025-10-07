Atacan a balazos la caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Esta imagen muestra uno de los vehículos de la caravana que transportaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el cual fue atacado a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.

QUITO - El presidente de Ecuador , Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

"Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana ) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente", dijo Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió ileso.

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego Noboa participó de un acto público.

En esa ciudad el presidente mostró su rechazo a lo ocurrido: "Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (...) No vamos a permitir que un poco (algunos, ndlr) de vándalos eviten que trabajemos por ustedes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/1975659377240523162&partner=&hide_thread=false A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

"Grupos desestabilizadores"

De acuerdo con un comunicado de la presidencia de Ecuador publicado en X, la caravana presidencial fue atacada cuando el mandatario se dirigía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento de aguas que beneficiará a 26.000 habitantes, entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, y firmar el convenio de financiamiento para el sistema de alcantarillado de Quilloac.

El texto oficial atribuye el ataque a “grupos desestabilizadores que obedecen órdenes de radicalización” y denuncia que “intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad”.

El gobierno ecuatoriano anunció que los responsables del atentado serán procesados por terrorismo e intento de asesinato.

“Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente”, señala el comunicado.

FUENTE: Con información de AFP/Redes Sociales