martes 7  de  octubre 2025
Atentado criminal

Atacan a balazos la caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

El gobierno ecuatoriano anunció que los responsables del atentado serán procesados por terrorismo e intento de asesinato

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.

Presidencia Ecuador
Esta imagen muestra uno de los vehículos de la caravana que transportaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el cual fue atacado a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.

Presidencia Ecuador
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

"Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente", dijo Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió ileso.

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego Noboa participó de un acto público.

En esa ciudad el presidente mostró su rechazo a lo ocurrido: "Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (...) No vamos a permitir que un poco (algunos, ndlr) de vándalos eviten que trabajemos por ustedes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/1975659377240523162&partner=&hide_thread=false

"Grupos desestabilizadores"

De acuerdo con un comunicado de la presidencia de Ecuador publicado en X, la caravana presidencial fue atacada cuando el mandatario se dirigía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento de aguas que beneficiará a 26.000 habitantes, entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, y firmar el convenio de financiamiento para el sistema de alcantarillado de Quilloac.

El texto oficial atribuye el ataque a “grupos desestabilizadores que obedecen órdenes de radicalización” y denuncia que “intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad”.

El gobierno ecuatoriano anunció que los responsables del atentado serán procesados por terrorismo e intento de asesinato.

“Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente”, señala el comunicado.

FUENTE: Con información de AFP/Redes Sociales

Temas
