lunes 29  de  septiembre 2025
DICTADURA

La doble moral del régimen cubano: presos políticos sufren torturas que Castro nunca conoció

La tiranía que él fundó somete a cientos de activistas, periodistas y opositores, muchos de ellos jóvenes, a un infierno carcelario

Valla publicitaria a favor de la dictadura cubana.

Valla publicitaria a favor de la dictadura cubana.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Mientras el dictador cubano, Fidel Castro, gozó de comodidades y privilegios durante su propio encarcelamiento, los presos políticos de hoy son sometidos a tratos crueles e inhumanos, sin acceso a derechos básicos.

La evidencia histórica demuestra que, tras el asalto al Cuartel Moncada en 1953, Castro cumplió su condena en condiciones que le permitieron acceso a libros, máquinas de escribir e incluso visitas. En sus cartas relató que tenía la oportunidad de cocinar alimentos, alumbarse, tener acceso a la luz solar y vista al mar.

Hoy, la tiranía que él fundó somete a cientos de activistas, periodistas y opositores, muchos de ellos jóvenes, a un infierno carcelario. Los testimonios de las familias denuncian la falta de atención médica, el hacinamiento extremo, las condiciones sanitarias deplorables y el aislamiento. Este atroz comportamiento del régimen busca castigar y silenciar cualquier voz de disidencia, deshumanizando al opositor.

Irónicamente, las facilidades que la tiranía le otorgó a su fundador para que se convirtiera en un líder político, son negadas sistemáticamente a quienes hoy luchan por la libertad. Es por esto que la comunidad cubana que adversa al régimen y los defensores de derechos humanos exigen el cese inmediato del maltrato y la liberación de todos los presos políticos.

FUENTE: Redacción

