lunes 29  de  septiembre 2025
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

La tormenta podría llevar fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos.

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.

NATIONAL HURRICANE CENTER / DLA
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informa que la tormenta tropical Imelda, que se formó al norte de la isla de Cuba, transita por el extremo oriental de Bahamas, a 189 millas al este de Miami, con vientos sostenidos de 60 millas por hora.

Entre tanto, una alerta de tormenta tropical en partes de la costa este de Florida y Bahamas se encuentra vigente.

Lee además
Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"
Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
FLORIDA

Autor de intento de asesinato a Trump quiso clavarse un bolígrafo en el cuello tras ser declarado culpable

Esta situación podría traer fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos.

Por otra parte, el huracán Humberto, que experimentó una rápida intensificación, pasando de tormenta tropical a huracán mayor en menos de un día, no representa peligro inminente para Estados Unidos ni Bahamas.

Según el informe meteorológico, es muy probable que Imelda haga un giro al noreste, posiblemente rumbo a Bermudas, siguiendo una ruta similar a Humberto.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, con el comenzó de la etapa pico en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

A mediados de septiembre, la actividad ciclónica volvió a dar señales de vida con la formación de Gabrielle en el Atlántico central, pasando al este de Bermudas como un huracán mayor antes de afectar las Azores.

Más tarde llegó el huracán Humberto con su categoría mayor, pero sin afectar tierra.

Temas
Te puede interesar

Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk

¿Por qué la temporada ciclónica 2025 ha estado relativamente calmada?

Oleaje y lluvias aisladas marcan el inicio de la semana en el sur de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Te puede interesar

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda