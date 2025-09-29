Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

MIAMI. - El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informa que la tormenta tropical Imelda, que se formó al norte de la isla de Cuba, transita por el extremo oriental de Bahamas, a 189 millas al este de Miami, con vientos sostenidos de 60 millas por hora.

Entre tanto, una alerta de tormenta tropical en partes de la costa este de Florida y Bahamas se encuentra vigente.

Esta situación podría traer fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos.

Por otra parte, el huracán Humberto, que experimentó una rápida intensificación, pasando de tormenta tropical a huracán mayor en menos de un día, no representa peligro inminente para Estados Unidos ni Bahamas.

Según el informe meteorológico, es muy probable que Imelda haga un giro al noreste, posiblemente rumbo a Bermudas, siguiendo una ruta similar a Humberto.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, con el comenzó de la etapa pico en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

A mediados de septiembre, la actividad ciclónica volvió a dar señales de vida con la formación de Gabrielle en el Atlántico central, pasando al este de Bermudas como un huracán mayor antes de afectar las Azores.

Más tarde llegó el huracán Humberto con su categoría mayor, pero sin afectar tierra.