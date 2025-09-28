Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Una persona resultó muerta y varias heridas en un tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado de Michigan . El templo cristiano quedó envuelto en llamas, confirmaron las autoridades.

"Ha habido un tirador activo en la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador fue abatido. No hay amenaza para la población en este momento", publicó el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

El Diario en 90 segundos Un muerto y dos heridos durante tiroteo en oficinas de ICE en Dallas, atacante murió en el lugar

Además, informó de que "la iglesia sufre un incendio activo" e instó a las personas que estén en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", dijo al resto de la población.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' y en particular 'Roger&Me', en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.

Embed

Trump condena el tiroteo

El tiroteo ocurrió, luego de conocerse el fallecimiento del jefe más anciano de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russell Nelson, a los 101 años de edad.

Al conocer el suceso en la iglesia, el presidente Donald Trump afirmó que el "nuevo ataque" está "dirigido contra los cristianos”.

"Parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, dijo en un mensaje en su cuenta Truth Social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1972347982000652437?t=wOQsSERuGZCWuinK-vWvWQ&s=09&partner=&hide_thread=false Donald J. Trump Truth Social Post 01:08 PM EST 09/28/25



I have been briefed on the horrendous shooting that took place at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in Grand Blanc, Michigan. The FBI was immediately on scene, and will be leading the Federal Investigation,… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 28, 2025

Por su parte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, hizo público un comunicado en el que lamentó el suceso que afecta a la comunidad de Grand Blanc.

“La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, aseguró.

FUENTE: EUROPA PRESS, Truth Social en X, Infobae