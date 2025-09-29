lunes 29  de  septiembre 2025
MÚSICA

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

Esta no es la primera vez que Benito se presenta en un halftime. En 2020, cuando Shakira y Jennifer López encabezaron el espectáculo, Bad Bunny fue el invitado de las estrellas

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Dimitrios Kambouris
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Tras semanas de especulaciones, finalmente la National Football League (NFL) reveló que Bad Bunny será el artista que encabezará el show de medio tiempo del Apple Music Super Bowl LX. El espectáculo musical, que acompaña la final del torneo, será el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

La noticia fue confirmada con la difusión de un video en redes sociales en donde se enfoca en primer plano al artista boricua usando un sombrero tradicional de Puerto Rico con el atardecer y el mar de fondo. Cuando la cámara empieza a alejarse, se aprecia al Conejo Malo sentado sobre el goalpost (la estructura de gol de este deporte) mientras suena el inicio de su éxito Callaíta.

En un comunicado de prensa compartido por Billboard, el artista manifestó sentirse emocionados por representar a Puerto Rico y a la música latina en el espectáculo.

"Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, ¡que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!".

Por su parte, Jon Barker, vicepresidente senior de producción de eventos globales de la NFL, aseveró que el artista latino representa la cultura que define actualmente la escena musical.

“Bad Bunny representa la energía global y la vibrante cultura que definen la escena musical actual. Como uno de los artistas más influyentes y escuchados en el mundo, su habilidad única para unir géneros, idiomas y audiencias lo convierte en una elección emocionante y natural para liderar el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, comentó en un comunicado.

“Sabemos que sus actuaciones dinámicas, su visión creativa y su profunda conexión con los fans ofrecerán el tipo de experiencia inolvidable que esperamos de este icónico momento cultural”.

Participaciones anteriores

Esta no es la primera vez que Benito se presenta en un halftime. En 2020, cuando Shakira y Jennifer López encabezaron el espectáculo, Bad Bunny fue el invitado de las estrellas.

Y en 2024, protagonizó un comercial, junto a Aubrey Plaza y Michael Shannon, para las galletas Ritz y que fue presentado en el codiciado espacio publicitario de la transmisión deportiva.

Con la confirmación de su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny suma un nuevo hito en 2025 y su trayectoria musical. En enero, lanzó su sexto álbum titulado Debí Tirar Más Fotos, un proyecto en el que explora géneros latinos y enaltece la cultura puertorriqueña.

"El disco se convirtió en su cuarto No. 1 en la lista Billboard 200 de todos los géneros y todas sus 17 canciones entraron en el Hot 100, superando las 100 entradas a lo largo de su carrera", reseña Billboard.

El proyecto incluyó una residencia de 30 fechas en Puerto Rico que impulsó la economía de la isla.

De esta manera, Benito se suma oficialmente a la lista de estrellas que han deslumbrado en el show mediotiempo más importante del deporte norteamericano. Entre sus antecesores destacan: Kendrick Lamar, en 2025; Usher, en 2024; Rihanna, en 2023; Dr. Dre y amigos, en 2022; The Weeknd, en 2021 y Jennifer Lopez y Shakira, en 2020; todos ellos han sido parte del espectáculo desde que Roc Nation, de Jay-Z, asumió la organización del evento en un acuerdo con la NFL en 2019.

Tras el anuncio, el rapero también se pronunció. “Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Es un honor tenerlo en el escenario más grande del mundo", dijo Jay Z.

