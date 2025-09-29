lunes 29  de  septiembre 2025
Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Una familia llora la pérdida de un hombre de 40 años y su hijo de 11, quienes fallecieron en una colisión en South Miami Heights, en el suroeste del condado

Adam Bravo y su hijo Nathan.

Adam Bravo y su hijo Nathan.

GOFUNDME / Angela Rodríguez
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. - Adam Bravo, de 40 años, y su hijo Nathan, de 11, murieron el fin de semana anterior en el suroeste de Miami-Dade, después de que el vehículo en el que viajaban impactó una acera, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se estrellara contra otra camioneta.

El siniestro vial ocurrió el viernes poco después de las 6:00 p.m. en la intersección de Quail Roost Drive y la avenida 117 del suroeste, en el área de South Miami Heights.

Un video de vigilancia captó cómo el sedán Lexus negro que conducía Bravo perdió el control tras, aparentemente, golpear una acera, y luego colisionó con una camioneta GMC.

Según el informe de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), Bravo falleció en el lugar de los hechos. Su hijo Nathan fue trasladado de urgencia por aire al HCA Florida Kendall Hospital, donde murió a causa de las heridas.

Los cuatro ocupantes de la camioneta GMC resultaron ilesos en el percance, según el reporte de las autoridades.

"Niño milagro"

La tragedia es doblemente dolorosa para la familia, que reveló que Nathan había sobrevivido a un grave accidente de bicicleta apenas cuatro meses atrás.

En esa ocasión, el menos sufrió una hemorragia epidural y, tras un arduo trabajo médico, logró recuperarse.

"Por la gracia de Dios, salió adelante, y lo llamamos nuestro niño milagro", expresó la familia en un comunicado.

Último viaje juntos

De acuerdo con el relato oficial, padre e hijo regresaban a casa después de cortarse el cabello juntos. Esta actividad rutinaria se convirtió en su último momento compartido, lo que subraya la naturaleza inesperada de la tragedia.

La familia los describió como inseparables, unidos por pasiones compartidas y una profunda admiración mutua.

Declaración y ayuda

En una emotiva declaración, los Bravo manifestaron su profundo dolor:

"Nuestros corazones están completamente destrozados... Dios sabía que no podían vivir el uno sin el otro, así que los llamó a casa juntos, lado a lado".

Para hacer frente a los gastos funerarios y de manutención, la hermana de Adam, Angela Rodríguez, organizó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe.

"Mi cuñada perdió a su esposo y a su bebé al mismo tiempo, y nuestra familia está completamente destrozada. No sabemos cómo superaremos esta angustia, pero una cosa es segura: Dios nos ha sostenido antes y seguirá haciéndolo ahora", escribió la hermana de Adam en la página de recolección de donaciones.

La familia ha solicitado oraciones para encontrar fortaleza y consuelo en este momento. La investigación sobre las causas exactas del accidente permanece activa y está a cargo de la Patrulla de Carreteras de Florida.

