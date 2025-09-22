Sin bota y con fe, cubano Yordan Álvarez avanza en su recuperación

Yordan Álvarez #44 de los Astros de Houston recibe ayuda para salir del campo tras torcerse el tobillo en el plato durante la primera entrada contra los Rangers de Texas en el Daikin Park el 15 de septiembre de 2025 en Houston, Texas.

HOUSTON .- La imagen del cubano Yordan Álvarez con una bota en el tobillo encendió todas las alarmas en Houston . Hoy, el cubano ha confirmado que dejó atrás este accesorio y camina con determinación por los pasillos del Daikin Park, decidido a demostrar que el susto quedó atrás tras torcerse el pie al anotar el pasado lunes contra los Rangers de Texas.

“Fue algo serio, pero estoy avanzando bien”, advirtió el slugger, que entiende la magnitud del golpe y la urgencia de volver a un lineup que lo necesita mientras lucha por conseguir un boleto para postemporada.

Sin embargo el propio pelotero indicó que no estará con el equipo para el inicio de la gira de por California, donde los Astros visitarán de martes a jueves a los Atléticos en Sacramento antes de volar a Anaheim para medirse contra los Angelinos durante el fin de semana.

yordanrecuperd.jpg El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, festeja en la cueva tras batear un jonrón de dos carreras en el juego ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 13 de septiembre de 2024 AP/Ashley Landis

Aunque Álvarez no pueda acompañar al equipo en las primeras de cambio, además que debe esperar al menos hasta el 26 de septiembre, está avanzando en su recuperación pero eso no quita lo frustrante que ha podido ser la temporada.

“Bueno, desde que llego aquí al estadio, no la estoy usando (la bota). Estoy caminando y hasta ahora todo se va sintiendo muy bien. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto”, continuó el slugger. “No, no (estoy haciendo) ninguna actividad de béisbol. Solamente estamos tratando de bajar la inflamación lo más que se pueda, rápido”.

Álvarez en los últimos 19 juegos en los que participó, tras perderse casi cuatro meses por una fractura en la mano derecha, bateaba .369 con tres jonrones y nueve impulsadas, además de un OBP .462, siendo pieza fundamental para los Astros.

En su ausencia desde la lesión en el tobillo, los Astros tienen registro de 3-2 y han cedido dos juegos de diferencia ante los Marineros de Seattle en la lucha por el banderín de la división del Oeste de la Americana, al mismo tiempo que sus reveses los han llevado a caer a pelear por el último comodín.

Yordan está consciente que este año no ha podido ayudar a Houston como él espera cada temporada, por lo que la palabra frustración es algo que pasa por su cabeza.

“Ahora mismo solo tengo que aceptar el hecho de que esto está pasando. Obviamente es frustrante, pero lo voy a dejar en manos de Dios y ver qué sucede”, agrega el de Las Tunas.