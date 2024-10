Las torturas en las prisiones cubanas tienen nombres: El potro, la bicicleta, la "Shakira"

"Me dieron con tonfas, me tiraron escaleras abajo, me arrastraron pasillos enteros entre cuatro y cinco guardias… Desde que salí de la prisión, es extraña la semana en que no tenga una pesadilla relacionada con algún maltrato o situación vivida allá adentro", dijo Hernández en conversación con el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas,reseña el portal web Diario de Cuba.