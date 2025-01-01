Letra del año para Cuba y el mundo, según la Asociación Cultural Yoruba

INSTITUCIÓN RELIGIOSA
"Si el esclavo muere, sólo su madre lo llora, si muere un hombre libre todo el mundo lo comenta", dice uno de los refranes del signo del año
INSTITUCIÓN RELIGIOSA
ASOCIACIÓN CULTURAL YORUBA DE CUBA
LETRA DEL AÑO 2025
PREDICCIONES DE IFA PARA CUBA Y EL MUNDO
A los sacerdotes de Ifá, Obá Oriate, Babaloshas, Iyaloshas, Iworo, al Pueblo en general:
El 31 de Diciembre de 2024 en la sede social de la INSTITUCIÓN RELIGIOSA ASOCIACIÓN CULTURAL YORUBA DE CUBA, sita en Prado # 615 entre Monte y Dragones, Municipio La Habana Vieja, La Habana, Cuba, se reúnen los Sacerdotes de Ifá para realizar la ceremonia de LA LETRA DEL AÑO 2025, Presidida por el Sacerdote Mayor de Ifá Antonio Sevilla Rodríguez Awo Babá Ofún Meyi, el respaldo de La Junta Directiva, Los Consejos de Sacerdotes Mayores de la República de Cuba, las Extensiones de Funcionamientos Provinciales, Filiares en el Exterior e invitados de otras naciones, previa consulta de las 25 posiciones y sacrificios prescritos.
SIGNO REGENTE: OGUNDA OGBE
PRIMER TESTIGO: BABÁ IRETE MEYI
SEGUNDO TESTIGO: OTURA OGBE
ORACIÓN PROFÉTICA: IRÉ ARIKÚ OYALE TESI TIMBALAYE
(UNA SUERTE DE SALUD FIRME Y SEGURO EN EL PLANO DE LA TIERRA CON LA BENDICIÓN Y EL APOYO DE TODAS LAS OSHAS Y ORISHAS)
ONISHESI: BE KO
DIVINIDAD REGENTE: SHANGÓ
ACOMPAÑANTE: OSHUN
BANDERA: ROJA CON RIBETE BLANCO (EL RIBETE BLANCO POR EL CAMINO DE OBATALÁ DEL ODDUN).
EBBO NI IFA: UN GALLO, DOS GALLINAS AMARILLAS, AGUA DE MAR Y DE RIO, TIERRA PODRIDA, TRES FLECHAS, PAÑO AMARILLO, MUÑECO HEMBRA Y MACHO, TRAMPA, UN PEDACITO DE ORO, MARAÑA DE HILO, TIERRA DE UN HUECO, DOS COCOS DOS VELAS, AGUARDIENTE, MIEL PESCADO AHUMADO, JUTIA AHUMADA Y MAIZ TOSTADO.
EBBO DE SANTEROS: UN POLLO, UNA TRAMPA, TRES FLECHAS, AGUA DE MAR Y DE RIO, UN COCO.
EN ESTE SIGNO NACE
• LA REPRESENTACIÓN DE
• OLOFIN EN LA TIERRA
• LA FOSA MORTUORIA COMÚN
• LA TRISTEZA Y LA MELANCOLÍA
• EL VANDALISMO Y LA DELINCUENCIA
REFRANES DEL SIGNO:
• UN SOLO HOMBRE CON LA AYUDA DE IFÁ, RETA A 30 HOMBRES A COMBATIR Y LOS VENCE.
• POR CAUSA DEL TARRO SE ABRE LA SEPULTURA.
• OJO DE FUEGO, ADULTERIO DEL CORAZÓN.
• SI EL ESCLAVO MUERE, SÓLO SU MADRE LO LLORA, SI MUERE UN HOMBRE LIBRE TODO EL MUNDO LO COMENTA, ESTA ES LA LEY INJUSTA DE LOS HOMBRES.
ENFERMEDADES QUE SE PRONOSTICAN
• ENFERMEDADES CANCERÍGENAS, ÚLCERAS ESTOMACALES Y DUODENAS O DE TUMORES MALIGNOS INTERIORES
• ENFERMEDADES POR INTOXICACIÓN ALIMENTARIA Y ALERGIAS
• ENFERMEDADES VENEREAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL
• ENFERMEDADES DE LA GARGANTA
RECOMENDACIONES
• SE DEBE TOMAR MEDIDAS POR INTENSIFICACIÓN DE ACTOS DELICTIVOS.
• ANALIZAR BIEN LAS INVERSIONES ECONÓMICAS Y SUS CONSECUENCIAS.
• ELIMINAR LA CONGLOMERACIÓN DE BASURAS Y FOCOS QUE FACILITAN LA PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
• CUIDAR Y RESPETAR LA INTEGRIDAD MATRIMONIAL Y FAMILIAR.
• PRESTAR MÁS ATENCIÓN A LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES.
SE DEBE TENER ESPECIAL
• CUIDADO EN CONVERSACIONES DELANTE DE NIÑOS.
• REDUCIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIA PSICOTRÓPICAS.
• EN ESTE SIGNO LA CARNE DE CERDO ES INDIGESTA, RESPÉTELA.
• SE RECOMIENDA RECIBIR ODUDUWA QUIENES LO TENGAN PENDIENTE.
• DAR ESPECIAL ATENCIÓN A ELEWA, OSHUN Y OLOKUN.
• SE RECOMIENDA PONER MARIWÓ EN LA PUERTA Y USAR SÁBANAS BLANCAS.
• SE RECOMIENDA A LAS HIJAS DE OSHUN NO USAR ROPA AMARILLA.
• EL DINERO DESTINADO PARA CEREMONIAS RELIGIOSAS NO USARLOS PARA OTROS FINES.
• SE RECOMIENDA A LOS RELIGIOSOS BALDEAR LA CASA CON QUIMBOMBÓ.
• A TODOS LOS RELIGIOSOS MANTENER Y RESPETAR LA DISCRECIÓN DE NUESTROS RITOS.
• ROGAR A TODOS LOS SANTOS POR EL ENTENDIMIENTO ENTRE LAS NACIONES Y LA PAZ MUNDIAL.
• SEGÚN ESTA PROFECÍA ORULA NOS OFRECE UN BIEN DE SALUD PARA HACER FRENTE A TODOS LAS DIFICULTADES Y CONTRATIEMPOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR.
FELIZ Y PROSPERO AÑO 2025
IFA SHURE