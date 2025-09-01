lunes 1  de  septiembre 2025
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

El dictador advirtió a Trump que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere "llevar a un baño de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.

@SA_Defensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.

Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

Según Maduro, los "ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino" que apuntan hacia Venezuela constituyen "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".

"Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión; en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", añadió Maduro.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del dictador venezolano al acusarlo de nexos con cárteles del narcotráfico.

Luego de eso, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció un despliegue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

"Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque", añadió Maduro. "Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela".

"Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo", apuntó un Maduro atemorizado que ha pedido el apoyo de la ONU para que interceda ante EEUU.

Acusa a Rubio

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Caracas y Washington han establecido canales de comunicación con enviados especiales.

Maduro también dijo que los canales de comunicación con Estados Unidos están "malogrados" y advirtió al presidente Donald Trump sobre un supuesto plan para empujarlo a "un baño de sangre" con una "masacre", según él, contra los venezolanos, unas declaraciones que expresan temor.

"Nosotros siempre (...) tenemos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos; ahora están malogrados los dos", dijo Maduro en una rueda de prensa en la que advirtió a Trump que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere "llevar a un baño de sangre (...) con una masacre contra el pueblo de Venezuela", en un intento de desviar la atención de que el interés de EEUU es combatir el narcotráfico, que dirige el régimen chavista.

"Preocupado" por el apellido de Trump

"Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Esa es la verdad", insistió.

El gobierno de los Estados Unidos ha reforzado en los últimos días el despliegue de buques y personal militar como parte de la presión que mantiene sobre el régimen de Nicolás Maduro en aguas de América Latina y el Caribe para combatir el narcotráfico.

En total, son ocho los buques de guerra en aguas internacionales, que incluyen un grupo anfibio de despliegue y asalto inmediato diseñado para transportar y desembarcar tropas.

La presencia de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe es parte de una estrategia más amplia para combatir el narcotráfico y reafirmar su influencia en la región. La medida, señalada como inusual, representa un importante potencial de fuerza, así como la decisión de la administración del presidente Donald Trump de enfrentar a un régimen que califica de "ilegítimo" y al que vincula con el narcotráfico.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

