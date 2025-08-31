domingo 31  de  agosto 2025
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

"Tampoco se puede votar por correo, excepto los que estén muy enfermos y los militares que estén lejos", escribió Trump

El presidente Donald Trump, en reunión de gabinete.

El presidente Donald Trump, en reunión de gabinete.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el domingo que tiene intención de declarar una orden ejecutiva para endurecer los requisitos del voto presencial en el país al exigir identificación obligatoria a los votantes registrados y anular algunas de las condiciones para ejercer el voto por correo; el propósito es fortalecer la transparencia en las elecciones.

Trump hizo el anuncio a través de sus redes sociales a última hora de la noche del sábado; también dijo que está buscando otras reformas en la forma en que se celebran las elecciones en Estados Unidos.

Lee además
La exvicepresidenta Kamala Harris.
CASA BLANCA

Trump elimina protección federal a Kamala Harris que expiró en julio
El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
GASTOS FEDERALES

Trump pide al Congreso recortes adicionales en "ayuda" extranjera

"La identificación del votante debe formar parte de cada voto. ¡SIN EXCEPCIONES! ¡Emitiré una orden ejecutiva con este fin! Tampoco se puede votar por correo, excepto los que estén muy enfermos y los militares que estén lejos. USA SÓLO PAPELETAS". Escribió Trump en Truth Social.

Trump intentó imponer la identificación de los votantes mediante una orden ejecutiva a inicios de 2025, en una acción de integridad electoral más amplia. Pero la juez Colleen Kollar-Kotelly anuló las partes de la orden relacionadas con la identificación de los votantes, argumentando que el mandatario sostuvo que Trump no tenía autoridad para emitir tal orden, ya que la Constitución delega el control de la normativa electoral en el Congreso y los estados.

Estadounidenses apoyan medida

Pero la medida de exigir a los electores documento de identidad para ejercer el sufragio es muy popular entre los estadounidenses.

Trump asegura que hubo un fraude electoral durante los comicios de 2020 que desembocaron en su derrota frente al candidato demócrata Joe Biden.

Una encuesta reveló que el 84% de los adultos estadounidenses estaba a favor de exigir a los votantes que mostraran un documento de identidad y el 83% apoyaba que se exigiera una prueba de ciudadanía al inscribirse por primera vez, reseña el medio conservador estadounidense Fox News.

Garantía del voto

El tema del voto por correo salió a colación durante la pasada cumbre de Alaska con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según comentó Trump después, el mandatario ruso le dijo que, a su entender, había perdido las elecciones por una manipulación de este sistema.

Ahora, en un mensaje publicado a la medianoche del sábado en su plataforma Truth Social, Trump anunció que está preparando una orden ejecutiva para que "la identificación de votante acompañe a cada voto, sin excepciones" y para prohibir el voto por correo "excepto para la gente que esté muy enferma y para los militares en el extranjero".

"Aquí solo se van a usar votos en papel", afirmó el mandatario estadounidense, si bien carece de la facultad constitucional para dictar las normas electorales en los estados.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y FoxNews

Temas
Te puede interesar

Deportaciones alcanzan casi 200,000 en lo que va de 2025 bajo la administración Trump

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

Asesor de Trump se muestra "muy optimista" sobre decisión de la Corte Suprema por aranceles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid se va al parón FIFA con un rendimiento impecable y un liderato provisional

Imagen referencial.
VULNERABILIDAD

'Green cards' en la mira: entre la extorsión en Cuba y la fragilidad en el exilio

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.
INVESTIGACIÓN

Policía colombiana detiene a séptimo implicado en el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
ANáLISIS/ POLíTICA

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

Te puede interesar

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
ANáLISIS/ POLíTICA

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

Por Leonardo Morales
El presidente Donald Trump, en reunión de gabinete.
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

Imagen referencial.
VULNERABILIDAD

'Green cards' en la mira: entre la extorsión en Cuba y la fragilidad en el exilio

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.
INVESTIGACIÓN

Policía colombiana detiene a séptimo implicado en el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal