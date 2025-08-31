Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el domingo que tiene intención de declarar una orden ejecutiva para endurecer los requisitos del voto presencial en el país al exigir identificación obligatoria a los votantes registrados y anular algunas de las condiciones para ejercer el voto por correo ; el propósito es fortalecer la transparencia en las elecciones.

Trump hizo el anuncio a través de sus redes sociales a última hora de la noche del sábado; también dijo que está buscando otras reformas en la forma en que se celebran las elecciones en Estados Unidos.

"La identificación del votante debe formar parte de cada voto. ¡SIN EXCEPCIONES! ¡Emitiré una orden ejecutiva con este fin! Tampoco se puede votar por correo, excepto los que estén muy enfermos y los militares que estén lejos. USA SÓLO PAPELETAS". Escribió Trump en Truth Social.

Trump intentó imponer la identificación de los votantes mediante una orden ejecutiva a inicios de 2025, en una acción de integridad electoral más amplia. Pero la juez Colleen Kollar-Kotelly anuló las partes de la orden relacionadas con la identificación de los votantes, argumentando que el mandatario sostuvo que Trump no tenía autoridad para emitir tal orden, ya que la Constitución delega el control de la normativa electoral en el Congreso y los estados.

Estadounidenses apoyan medida

Pero la medida de exigir a los electores documento de identidad para ejercer el sufragio es muy popular entre los estadounidenses.

Trump asegura que hubo un fraude electoral durante los comicios de 2020 que desembocaron en su derrota frente al candidato demócrata Joe Biden.

Una encuesta reveló que el 84% de los adultos estadounidenses estaba a favor de exigir a los votantes que mostraran un documento de identidad y el 83% apoyaba que se exigiera una prueba de ciudadanía al inscribirse por primera vez, reseña el medio conservador estadounidense Fox News.

Garantía del voto

El tema del voto por correo salió a colación durante la pasada cumbre de Alaska con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según comentó Trump después, el mandatario ruso le dijo que, a su entender, había perdido las elecciones por una manipulación de este sistema.

Ahora, en un mensaje publicado a la medianoche del sábado en su plataforma Truth Social, Trump anunció que está preparando una orden ejecutiva para que "la identificación de votante acompañe a cada voto, sin excepciones" y para prohibir el voto por correo "excepto para la gente que esté muy enferma y para los militares en el extranjero".

"Aquí solo se van a usar votos en papel", afirmó el mandatario estadounidense, si bien carece de la facultad constitucional para dictar las normas electorales en los estados.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y FoxNews