Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

La visa de turista tendrá una "tarifa de integridad" a partir del 1 de octubre

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

WASHINGTON.- A partir del 1 de octubre, los visitantes extranjeros que soliciten una visa para ingresar a Estados Unidos deberán pagar una nueva “tarifa de integridad de visa” de 250 dólares , según anunció la administración del expresidente Donald Trump como parte de la ley One Big Beautiful Bill Act.

La medida impactará especialmente a países sin exención de visado, entre ellos México, China y Brasil, donde el costo total de obtener una visa ascenderá a unos 442 dólares, de acuerdo con cifras de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

La medida se suma a un contexto de descenso en el turismo internacional hacia EEUU. En julio, las llegadas de visitantes extranjeros cayeron un 3,1% interanual, según reseñó Fox News.

“Cualquier fricción que agreguemos a la experiencia del viajero reducirá los volúmenes de viajes en cierta medida”, advirtió Gabe Rizzi, presidente de la empresa de gestión de viajes Altour. Añadió que, con el fin del verano, el sector tendrá que ajustar sus presupuestos para incorporar la nueva tarifa y otros requisitos documentales.

Proyecciones a la baja

Las cifras muestran que los principales mercados emisores de turistas en mayo fueron México, Canadá, Reino Unido, India y Brasil, de acuerdo con la Asociación Internacional de Viajes Receptivos.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estima que el gasto de los visitantes internacionales en Estados Unidos caerá a 169,000 millones de dólares en 2025, frente a los 181,000 millones de 2024. En paralelo, Tourism Economics revisó sus proyecciones: aunque se esperaba un crecimiento superior al 10% en la llegada de turistas este año, ahora se prevé una contracción del 3%.

Estados Unidos no es el único país en endurecer sus políticas de entrada. El Reino Unido implementó recientemente una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), un permiso digital ligado al pasaporte que cuesta alrededor de 13 dólares y busca reforzar los controles migratorios y prevenir abusos.

“Abuso de visas”

Además de la tarifa, la administración Trump presentó una propuesta para limitar a cuatro años la duración de las visas de estudiantes internacionales, visitantes de intercambio cultural y miembros de medios de comunicación.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida busca frenar el “abuso de visas” y fortalecer la supervisión de quienes ingresan bajo estas categorías.

FUENTE: Con información Fox News / The New York Post