¿Por qué la televisión en España no informa sobre la crisis en el Caribe?

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y el político español, José Luis Rodríguez Zapatero, un aliado del chavismo, conversan frente a las cámaras del canal estatal Venezolana de Televisión.

La Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos, bajo la dirección del Comando Sur, se ha desplegado en el mar Caribe y se posiciona frente a las costas venezolanas. Oficialmente, busca mermar o acaso eliminar el flujo de narcóticos hacia Norteamérica . Le atribuye al llamado Cartel de los Soles el manejo del tráfico de drogas en la región, y asume que el jefe de esa organización es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , a quien califica de narcoterrorista. Ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. EEUU no ha dicho expresamente que esa operación incluya intervención militar en Venezuela en pro de un cambio de régimen, pero las sospechas subyacentes han levantado una polvareda impresionante en todo el mundo.

La movilización militar comenzó el 15 de agosto, aunque la orden ejecutiva de Donald Trump data del 9 de agosto. Es difícil encontrar algún medio informativo global, regional o local que haya dejado de lado el tema, tanto por su gravedad como por sus consecuencias. La prensa internacional se encuentra en estado de alerta, así como las redes sociales.

En Venezuela, la férrea censura oficial impide que la población conozca los pormenores de la operación, mientras los medios gubernamentales difunden hasta la saciedad las reacciones del régimen, que asume la condición de víctima de las supuestas pretensiones imperialistas de EEUU. En España, los medios tradicionales han estado informando, excepto Televisión Española (TVE), que no lo hace casi en absoluto.

Omisión informativa aplicable a EITB

Parto de la base de que la información internacional de EITB (Radio Televisión Pública Vasca) es un desastre diario. Parto de la base de que es parcial y defensora de causas que tienen como telón de fondo dictaduras como la venezolana, la cubana, la nicaragüense, la rusa y la china. Parto de la base de que esta continua manipulación daña la credibilidad de un medio público como EITB. Parto de la base de que Nicolás Maduro robó hace un año unas elecciones democráticas. Parto de la base de que el régimen chavista ha expulsado del país nada menos que a 8 millones de venezolanos, viviendo unos treinta mil en Euzkadi. Parto de la base de que en Venezuela se encarcela y tortura continuamente y parto de la base de que, asimismo, la figura de (José Luis) Rodríguez Zapatero ha sido nefasta para Venezuela y su democracia.

Y ante todo esto reproduzco la crítica que hace Víctor Suárez, presidente de Venezuelan Press, en Madrid del tratamiento de TVE a la situación venezolana y el oscurantismo existente ante la lucha contra el narcotráfico en aguas del Caribe por parte de los Estados Unidos.

Dice así:

La valoración y la cobertura que hasta ahora ha ofrecido la plataforma de medios públicos españoles ha sido poco menos que exigua. No ha documentado la situación con el rigor y regularidad presumibles, luego de haber afirmado que es “el mayor operativo militar (de EEUU, en la región) desde su intervención en Panamá en 1989”.

1. Una semana después del inicio de la operación naval (21/8/2025), los programas informativos de TVE (y de EITB) hicieron la primera y única mención del despliegue de EEUU. No ha seguido el caso, ni por referencias ni por cobertura propia.

2. La audiencia de TVE (y de EITB) no ha sido informada de cómo Guyana y Trinidad & Tobago han dado luz verde a las operaciones de EEUU. Tampoco ha informado de la posición de Brasil (“No reconocemos al gobierno de Maduro, reconocemos al Estado venezolano”). No se ha percatado de las políticas adoptadas por los gobiernos de Argentina, Ecuador y Paraguay. No se ha preguntado por el silencio de la OEA. Mucho menos ha hablado sobre las contradicciones entre las cancillerías de Colombia y Venezuela sobre las responsabilidades en la producción y canales de exportación de drogas, siendo que la base de operaciones en la región andina de TVE se encuentra en Bogotá. Sobre Venezuela, las pocas veces que Mikel Reparaz informa sobre Venezuela lo hace desde la óptica del chavismo, no de la democracia. Equidistancia no es democracia. Nos hubiera gustado que se hubiera equiparado al franquismo con fuerzas democráticas perseguidas por la dictadura española, pues eso es lo que se hace en EITB.

3. TVE (ni EITB) no ha informado sobre el importante refuerzo militar que ha hecho Francia de sus equipos de lucha antinarcóticos en su territorio en ultramar, Guadalupe.

4. Por su cercanía, las islas con jurisdicción neerlandesa Aruba, Bonaire y Curazao son puntos estratégicos para el posicionamiento de la flota naval estadounidense. En Curazao, EEUU mantiene una estación portuaria llamada Forward Operating Location (FOL), utilizada para operaciones antidrogas. De ello no ha hablado Televisión Española.

5. Ni Mercosur ni Caricom se han pronunciado, lo cual no ha motivado a que TVE (ni EITB) levante una ceja.

6. EEUU ha mostrado algunos frutos en captura y decomiso de drogas, pero ello no ha sido referenciado.

7. Y por allí sigue la ausencia de información y de análisis de la televisión pública española (y vasca). Qué dicen los aliados de Maduro (Rusia, China, México, Irán, Cuba y Nicaragua).

Seguramente nos dirán que el imperialismo yanki y el impresentable Trump son culpables de todo, omitiendo que Venezuela es una feroz, cruel y sanguinaria dictadura.

8. Ningún corresponsal de TVE (ni de EITB) se encuentra en Venezuela. Igual es lo mejor, habida cuenta de su escoramiento hacia el chavismo.