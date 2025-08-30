Diputado chavista admite: "Cae Venezuela, inmediatamente cae Cuba y Nicaragua"

CARACAS — Mario Silva, diputado extremista del chavismo y reconocido por su programa televisado La Hojilla, aseguró que la salida del régimen de Nicolás Maduro causaría un efecto dominó en sus aliados Cuba y Nicaragua, además de Colombia, en el marco de las operaciones que emprende el gobierno de Estados Unidos contra el narcotráfico liderado por el Cartel de los Soles.

“¿Cae Venezuela? Inmediatamente, sucede un efecto dominó: ¿cae Cuba, cae Nicaragua, caen todos los gobiernos?… Petro está en salsa (en problemas); a Lula lo tienen en salsa. Si ellos no entienden eso, están equivocados”, afirmó.

En su programa televisado, el fiel aliado del chavismo pidió a la militancia venezolana, como a los afectos a los regímenes de Cuba y Nicaragua, "resistir y mantenerse atentos a lo que sucede".

En su mensaje, el militante de la sangrienta dictadura chavista, cuyos principales cabecillas son investigados por crímenes de lesa humanidad, atribuyó a Estados Unidos lo que ese régimen viene haciendo contra el pueblo venezolano durante casi tres décadas: “Ellos quieren ir de alguna manera controlando el poder, y al controlar el poder van a reforzar los aparatos represivos para poder aplastar a los pueblos, y ahí está su grandísima equivocación, porque los pueblos no se van a dejar aplastar”. Esta declaración refuerza la narrativa oficialista de resistencia frente a lo que denominan “agresión imperialista”.

En su mensaje pidió a los "pueblos que no se van a dejar aplastar, es una enorme equivocación”.

Más de ocho millones de venezolanos han huido del país debido a la represión política y a la falta de oportunidades.

El dictador venezolano Nicolás Maduro remitió una nueva carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitando que se pronuncie contra el despliegue de fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el Caribe, al que acusa de representar una “grave amenaza” para la paz regional.

Con esta ya sería la segunda misiva que el régimen envía a la ONU, evidenciando su nerviosismo ante el despliegue de buques del gobierno estadounidense en el Caribe.

En su segunda carta, el líder chavista denuncia que Washington viola supuestamente principios básicos de la Carta de la ONU, como la igualdad soberana de los Estados, la resolución pacífica de controversias y la prohibición del uso de la fuerza.

El documento, fechado el 27 de agosto de 2025, inicia con un “apreciado amigo” dirigido a Guterres, escrito por el propio Maduro, con el que intenta transmitir cercanía personal en medio de la crisis diplomática.

El dictador asegura que Venezuela ha sido supuestamente "víctima de una política sistemática de hostigamiento" a través de sanciones, campañas de descrédito y acusaciones criminales contra sus instituciones y líderes.

A su juicio, las acciones de Estados Unidos “han escalado hacia un plano más peligroso” con la presencia de destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido en aguas del Caribe.

Hasta el momento, Guterres se ha limitado a expresar públicamente su “preocupación” por la situación venezolana, sin pronunciarse de forma concreta sobre las recientes misivas ni sobre los movimientos militares anunciados por Washington.

