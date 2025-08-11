Líderes del continente se unen al duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

Luego de conocerse la muerte del senador colombiano y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras dos meses del atentado que sufrió durante un evento público, políticos y líderes de la región han enviado palabras de solidaridad con la familia, con sus seguidores y con el pueblo colombiano que quiere vivir en democracia.
Uribe Turbay se convirtió en el octavo presidenciable asesinado en Colombia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, usó sus redes sociales para pronunciarse
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1954922019675373944?t=YnNId55tKnA1cWJNBZ2ZGA&s=19&partner=&hide_thread=false
La Alcaldía de Bogotá decretó tres días de duelo por el asesinato del político.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bogota/status/1954902185906712620?t=CcaUzGqy6AixtjoA1pUgSg&s=08&partner=&hide_thread=false
Uno de los primeros en unirse al duelo fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por el fallecimiento de Uribe Turbay.
En su mensaje, Rubio se solidarizó con la familia y exigió justicia para los responsables.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/1954858460043984969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954858460043984969%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false
"El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia", escribió en X el expresidente colombiano y máximo líder de la derecha Álvaro Uribe, que desde inicios de agosto está en prisión domiciliaria tras haber sido condenado en un caso por soborno a testigos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroUribeVel/status/1954843657569288253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954843657569288253%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false
El expresidente Iván Duque se sumó al luto. "El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IvanDuque/status/1954852364667523179?t=JMqDjRJNxC4BCqlF6ovpSg&s=08&partner=&hide_thread=false
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Espacio empresarial iberoamericano se unió al luto:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CEAPIconsejo/status/1954875576767959168?t=iLYSaaf7-goN2nDD4jBKrA&s=08&partner=&hide_thread=false
La líder venezolana, María Corina Machado, también se pronunció.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1954901618643608035?t=nIApkuesUhQXTy7lZfcMjA&s=19&partner=&hide_thread=false
Daniel Briceño, concejal de Bogotá utilizó sus redes para
expresar su dolor.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Danielbricen/status/1954855456834277884?t=ktMWlt9LBg7iepA4zxFnQQ&s=08&partner=&hide_thread=false
"Hoy es un día triste para el país", dijo el lunes la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en un mensaje en la red social X.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranciaMarquezM/status/1954854601938682333?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954854601938682333%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false
FUENTE: REDACCIÓN