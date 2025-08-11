Líderes del continente se unen al duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

El senador Miguel Uribe Turbay (der.) reacciona después de que el Senado votara en contra del referéndum sobre la reforma laboral promovido por el presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 14 de mayo de 2025.

Luego de conocerse la muerte del senador colombiano y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras dos meses del atentado que sufrió durante un evento público, políticos y líderes de la región han enviado palabras de solidaridad con la familia, con sus seguidores y con el pueblo colombiano que quiere vivir en democracia.

Uribe Turbay se convirtió en el octavo presidenciable asesinado en Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, usó sus redes sociales para pronunciarse

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1954922019675373944?t=YnNId55tKnA1cWJNBZ2ZGA&s=19&partner=&hide_thread=false Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos.



La vida está por encima de cualquier ideología.



He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2025

La Alcaldía de Bogotá decretó tres días de duelo por el asesinato del político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bogota/status/1954902185906712620?t=CcaUzGqy6AixtjoA1pUgSg&s=08&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de Bogotá decreta tres días de duelo por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/LMnteRh97s — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 11, 2025

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Lopez (@claudialopezcl)

Uno de los primeros en unirse al duelo fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por el fallecimiento de Uribe Turbay.

En su mensaje, Rubio se solidarizó con la familia y exigió justicia para los responsables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/1954858460043984969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954858460043984969%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

"El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia", escribió en X el expresidente colombiano y máximo líder de la derecha Álvaro Uribe, que desde inicios de agosto está en prisión domiciliaria tras haber sido condenado en un caso por soborno a testigos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroUribeVel/status/1954843657569288253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954843657569288253%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

El expresidente Iván Duque se sumó al luto. "El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IvanDuque/status/1954852364667523179?t=JMqDjRJNxC4BCqlF6ovpSg&s=08&partner=&hide_thread=false Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque (@IvanDuque) August 11, 2025

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Espacio empresarial iberoamericano se unió al luto:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CEAPIconsejo/status/1954875576767959168?t=iLYSaaf7-goN2nDD4jBKrA&s=08&partner=&hide_thread=false Desde CEAPI lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático de Colombia.



En esta triste despedida a alguien cuyo objetivo fue contribuir al progreso de Colombia, enviamos nuestras más sentidas… — CEAPI (@CEAPIconsejo) August 11, 2025

La líder venezolana, María Corina Machado, también se pronunció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1954901618643608035?t=nIApkuesUhQXTy7lZfcMjA&s=19&partner=&hide_thread=false Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay.



A María Claudia, sus hijos, su padre, su familia, sus amigos y compañeros, que Dios les llene de fuerza para continuar el camino sin la… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 11, 2025

Daniel Briceño, concejal de Bogotá utilizó sus redes para

expresar su dolor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Danielbricen/status/1954855456834277884?t=ktMWlt9LBg7iepA4zxFnQQ&s=08&partner=&hide_thread=false La violencia nos quitó a Miguel Uribe Turbay, un padre, un buen hombre, un amigo, un hombre honesto, un excelente senador y político. La muerte de Miguel Uribe es un fracaso generacional para Colombia, su lucha no puede ser en vano. Que Dios lo tenga en su santa gloria. pic.twitter.com/pB2IDR1OOh — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 11, 2025

"Hoy es un día triste para el país", dijo el lunes la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en un mensaje en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranciaMarquezM/status/1954854601938682333?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954854601938682333%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor.



Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 11, 2025

