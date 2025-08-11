lunes 11  de  agosto 2025
CONMOCIÓN

Líderes del continente se unen al duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

Falleció a sus 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos, informó su esposa la madrugada del 11 de agosto

El senador Miguel Uribe Turbay (der.) reacciona después de que el Senado votara en contra del referéndum sobre la reforma laboral promovido por el presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 14 de mayo de 2025.&nbsp;

El senador Miguel Uribe Turbay (der.) reacciona después de que el Senado votara en contra del referéndum sobre la reforma laboral promovido por el presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 14 de mayo de 2025. 

Raúl ARBOLEDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Luego de conocerse la muerte del senador colombiano y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras dos meses del atentado que sufrió durante un evento público, políticos y líderes de la región han enviado palabras de solidaridad con la familia, con sus seguidores y con el pueblo colombiano que quiere vivir en democracia.

Uribe Turbay se convirtió en el octavo presidenciable asesinado en Colombia.

Lee además
Una mujer sostiene una bandera nacional durante la llamada Marcha Silenciosa para mostrar apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay y pedir paz para el país en Medellín, Colombia, el 15 de junio de 2025.
JUSTICIA

Fiscalía de Colombia imputa al autor del atentado contra senador Miguel Uribe Turbay
El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
INVESTIGACIÓN

Disidencia de las FARC, principal "sospechosa" del atentado contra Miguel Uribe Turbay

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, usó sus redes sociales para pronunciarse

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1954922019675373944?t=YnNId55tKnA1cWJNBZ2ZGA&s=19&partner=&hide_thread=false

La Alcaldía de Bogotá decretó tres días de duelo por el asesinato del político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bogota/status/1954902185906712620?t=CcaUzGqy6AixtjoA1pUgSg&s=08&partner=&hide_thread=false
Embed

Uno de los primeros en unirse al duelo fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por el fallecimiento de Uribe Turbay.

En su mensaje, Rubio se solidarizó con la familia y exigió justicia para los responsables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/1954858460043984969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954858460043984969%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false

"El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia", escribió en X el expresidente colombiano y máximo líder de la derecha Álvaro Uribe, que desde inicios de agosto está en prisión domiciliaria tras haber sido condenado en un caso por soborno a testigos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroUribeVel/status/1954843657569288253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954843657569288253%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false

El expresidente Iván Duque se sumó al luto. "El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IvanDuque/status/1954852364667523179?t=JMqDjRJNxC4BCqlF6ovpSg&s=08&partner=&hide_thread=false

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Espacio empresarial iberoamericano se unió al luto:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CEAPIconsejo/status/1954875576767959168?t=iLYSaaf7-goN2nDD4jBKrA&s=08&partner=&hide_thread=false

La líder venezolana, María Corina Machado, también se pronunció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1954901618643608035?t=nIApkuesUhQXTy7lZfcMjA&s=19&partner=&hide_thread=false

Daniel Briceño, concejal de Bogotá utilizó sus redes para

expresar su dolor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Danielbricen/status/1954855456834277884?t=ktMWlt9LBg7iepA4zxFnQQ&s=08&partner=&hide_thread=false

"Hoy es un día triste para el país", dijo el lunes la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en un mensaje en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranciaMarquezM/status/1954854601938682333?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954854601938682333%7Ctwgr%5E3e93ea7593dbc9a152e16115598ece4ee6966a8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariolasamericas.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17549185882971318&partner=&hide_thread=false

FUENTE: REDACCIÓN

Temas
Te puede interesar

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

EEUU advierte a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en Nicaragua

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

El actor venezolano Eduardo Serrano. 
FAMOSOS

Familia del actor Eduardo Serrano pide ayuda tras diagnóstico de cáncer

El presidente colombiano, Gustavo Petro (izq.), le da la mano al gobernante, Nicolás Maduro, durante una visita oficial al Palacio de Miraflores, en Caracas, el 9 de abril de 2024.
POLÍTICA

Petro dice a EEUU que una intervención militar a Venezuela sería "una agresión" contra la región

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump muestra las estadísticas de criminalidad en Washington.
SEGURIDAD

Trump pone la seguridad de Washington bajo control federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Bryan Calvo solicita investigación en Hialeah. 
ELECCIONES CANDENTES

Bryan Calvo pide a DeSantis investigar presunto nepotismo en el gobierno de Hialeah, Tudidor niega las acusaciones

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall street abre estable tras semana de ganancias y a la espera de datos de inflación

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra