Muere número dos de disidencia de las FARC, sospechoso del magnicidio contra Miguel Uribe

El ministro de Defensa de Colombia confirmó la muerte de Zarco Aldinever, en territorio venezolano. Fue asesinado por el ELN en una pelea por narcotráfico

Disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

AFP
Walter Mendoza, jefe negociador del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia, habla durante una entrevista en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024. 

JOAQUÍN SARMIENTO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El número dos de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, organización sospechosa en el magnicidio del presidenciable colombiano Miguel Uribe, murió a manos de rebeldes rivales del ELN en territorio venezolano, informó este lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La Segunda Marquetalia, dirigida por el exnegociador Iván Márquez, retomó las armas luego de la firma del acuerdo de paz de 2016. Según inteligencia militar, la organización de unos 2.000 combatientes es una de las principales sospechosas en la investigación sobre el atentado contra Uribe el 7 de junio.

"El ELN asesinó al Zarco Aldinever en territorio venezolano muy cerca de la frontera colombo-venezolana. Las razones, las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico, al parecer entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se declaró una pugna criminal entre carteles", explicó el ministro Sánchez en una rueda de prensa en Bogotá.

El ministro no precisó cuándo ocurrió la muerte de Aldinever, cuyo verdadero nombre era José Manuel Sierra, aunque según el centro de investigación Insight Crime fue a principios de agosto.

Uribe, quien era senador y precandidato presidencial de 39 años, falleció este lunes luego de dos meses de hospitalización en cuidados intensivos y múltiples cirugías por el brutal atentado a bala que sufrió cuando realizaba un acto de campaña en Bogotá.

Seis personas están detenidas por el ataque, incluido el agresor de 15 años que le disparó dos veces en la cabeza.

La investigación

"Las conclusiones que hemos tenido en materia de inteligencia es que una línea apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con (...) el cartel de la Segunda Marquetalia", declaró Sánchez.

Según Insight Crime, Sierra se unió a la entonces FARC en 1990 cuando tenía 14 años.

Tras firmar la paz, reapareció en 2019 camuflado y con fusil junto a otros rebeldes en un video en el que anunciaban su rearme como la Segunda Marquetalia. Con el histórico Iván Márquez, alegaron incumplimientos a lo pactado por parte del Estado.

La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro inició diálogos de paz con la Segunda Marquetalia a mediados de 2024 en Venezuela, pero actualmente están suspendidos ante la falta de avances.

Sierra era ficha clave de las disidencias en el tráfico de cocaína en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Boyacá, en el centro del país.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

