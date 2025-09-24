miércoles 24  de  septiembre 2025
VENEZUELA

María Corina Machado envía "fuerza y respeto" a opositor Juan Pablo Guanipa tras cuatro meses detenido

La líder venezolana, María Corina Machado, destacó la valentía, generosidad y lealtad del opositor Juan Pablo Guanipa, quien está en la cárcel desde mayo

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país &nbsp;

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país

 

Cuenta en X de María Corina Machado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, directivo del partido Primero Justicia y cercano colaborador de María Corina Machado, cumplió cuatro meses como preso político del régimen este martes 23 de septiembre.

"Juan Pablo, a cuatro meses de tu secuestro te enviamos nuestra fuerza y profundo respeto. Tu valentía, generosidad y lealtad con la causa de nuestra libertad, hicieron que te ganaras la confianza y el cariño de los venezolanos de bien. Aquí estamos, avanzando todos los días y segura de que muy pronto nos abrazaremos en libertad", señaló María Corina Machado a través de su cuenta en la red social X.

Lee además
Diosdado Cabello involucró a Juan Pablo Guanipa en supuesto ataque terrorista. 
REPRESIÓN

Exigen al régimen venezolano respetar DDHH del opositor Juan Pablo Guanipa tras 12 días detenido
Juan Pablo Guanipa, con María Corina Machado, en 2024 
PRESOS POLÍTICOS

Periodista colombiano se solidariza con el preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

La líder opositora aseveró que, desde el día en que retorne la democracia a Venezuela, "vamos a levantar entre todos a este país nuestro. Va a ser un trabajo arduo, retador y complejo, sin un instante de descanso".

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, señaló que su padre fue "injustamente detenido", a la vez que destacó su "espíritu combativo" y su fuerza.

"Papá, te queremos libre, te queremos en casa. Y hasta que eso ocurra, seguiremos denunciando y luchando por ti y por todos los presos políticos", aseveró.

Acusación del régimen

Juan Pablo Guanipa fue uno de los grandes compañeros de Machado durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que, según los datos obtenidos y mostrados públicamente por la oposición, Nicolás Maduro cometió fraude.

El chavismo acusó a Guanipa de encabezar una supuesta conspiración contra la farsa de las elecciones regionales del pasado 25 de mayo.

El partido Primero Justicia señaló que la vida de Juan Pablo Guanipa "se convierte en un ejemplo de lucha y resiliencia, recordándonos que ni la cárcel ni la persecución podrán apagar la fuerza de quienes defienden la libertad y la justicia".

FUENTE: Con información de Ramón Guanipa/María Corina Machado

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado destaca lucha de opositor Juan Pablo Guanipa, a dos meses de su detención

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Régimen de Nicaragua anuncia que tendrá dos cancilleres, así como tiene dos presidentes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Imagen referencial.
ÚLTIMA HORA

Un muerto y dos heridos durante tiroteo en oficinas de ICE en Dallas, atacante murió en el lugar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

Aviones interceptores supersónicos rusos MiG-31, equipados con misiles hipersónicos Kinzhal (Dagger), sobrevuelan la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2018. 
Guerra

Rusia ignora consecuencias y anuncia continuar ofensiva contra Ucrania

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo