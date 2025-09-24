María Corina Machado envía "fuerza y respeto" a opositor Juan Pablo Guanipa tras cuatro meses detenido

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país

CARACAS. - El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, directivo del partido Primero Justicia y cercano colaborador de María Corina Machado, cumplió cuatro meses como preso político del régimen este martes 23 de septiembre.

"Juan Pablo, a cuatro meses de tu secuestro te enviamos nuestra fuerza y profundo respeto. Tu valentía, generosidad y lealtad con la causa de nuestra libertad, hicieron que te ganaras la confianza y el cariño de los venezolanos de bien. Aquí estamos, avanzando todos los días y segura de que muy pronto nos abrazaremos en libertad", señaló María Corina Machado a través de su cuenta en la red social X.

La líder opositora aseveró que, desde el día en que retorne la democracia a Venezuela, "vamos a levantar entre todos a este país nuestro. Va a ser un trabajo arduo, retador y complejo, sin un instante de descanso".

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, señaló que su padre fue "injustamente detenido", a la vez que destacó su "espíritu combativo" y su fuerza.

"Papá, te queremos libre, te queremos en casa. Y hasta que eso ocurra, seguiremos denunciando y luchando por ti y por todos los presos políticos", aseveró.

Acusación del régimen

Juan Pablo Guanipa fue uno de los grandes compañeros de Machado durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que, según los datos obtenidos y mostrados públicamente por la oposición, Nicolás Maduro cometió fraude.

El chavismo acusó a Guanipa de encabezar una supuesta conspiración contra la farsa de las elecciones regionales del pasado 25 de mayo.

El partido Primero Justicia señaló que la vida de Juan Pablo Guanipa "se convierte en un ejemplo de lucha y resiliencia, recordándonos que ni la cárcel ni la persecución podrán apagar la fuerza de quienes defienden la libertad y la justicia".

FUENTE: Con información de Ramón Guanipa/María Corina Machado