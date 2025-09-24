Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

MIAMI. - El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que mantiene bajo vigilancia dos ondas tropicales en el océano Atlántico con altas probabilidades de convertirse en ciclones durante los próximos días.

Estos fenómenos, identificados como Invest 93L e Invest 94L, avanzan hacia el oeste-noroeste, lo que ha puesto en alerta a varias islas del Caribe y mantiene la atención de los meteorólogos en la costa este de Estados Unidos.

De evolucionar a tormentas tropicales, recibirían los nombres de Humberto e Imelda, respectivamente.

Panorama ciclónico

La onda tropical Invest 93L, la más alejada de tierra, se localiza a aproximadamente 1.126 kilómetros al este de las Antillas Menores y se desplaza rápidamente en un entorno de aguas cálidas y baja cizalladura del viento, condiciones que favorecen su intensificación, según los expertos.

El NHC le otorga una alta probabilidad de desarrollo, con un 90% de posibilidades de formación en los próximos siete días.

Por su parte, el sistema Invest 94L se encuentra más cerca del Caribe, en las proximidades de las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Aunque su organización es menor, ya produce lluvias intensas en estas islas y en la República Dominicana.

Se estima que su probabilidad de desarrollo aumente a un 70% en siete días, una vez que se desplace hacia las Bahamas, donde las condiciones atmosféricas le serían más favorables.

Trayectorias y amenazas potenciales

Las proyecciones actuales indican que Invest 93L podría mantenerse al norte de las Antillas Menores, con una trayectoria que lo llevaría hacia el Atlántico occidental.

Algunos modelos sugieren que podría tener un rumbo similar al del huracán Gabrielle, con una curvatura hacia el noreste cerca de las Bermudas, por lo que esta isla debe mantenerse vigilante.

El sistema Invest 94L representa una mayor preocupación para zonas costeras. Su paso sobre Puerto Rico y República Dominicana dejaría importantes acumulados de lluvia. Posteriormente, se dirigiría hacia las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a finales de semana.

La incertidumbre sobre su trayectoria futura mantiene en alerta a la costa este de Estados Unidos, particularmente desde Florida hasta Carolina del Norte.

Efecto Fujiwhara

Un factor que añade una notable complejidad al pronóstico es la posible interacción entre ambos sistemas, un fenómeno conocido como el efecto Fujiwhara.

Esto ocurre cuando dos ciclones se acercan lo suficiente como para orbitar alrededor de un centro común, de acuerdo con los meteorólogos.

La eventual interacción podría resultar en varios escenarios, como la fusión de un sistema con otro para crear una tormenta de mayor tamaño, que ambos giren uno en torno al otro, un debilitamiento mutuo o cambios significativos en sus trayectorias proyectadas.

Los expertos aclaran que esta interacción no crearía un "súper huracán", sino que podría combinar la masa de ambos sistemas, alterando su estructura y rumbo.