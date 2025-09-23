martes 23  de  septiembre 2025
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

"El mecanismo de seguridad fue activado 'inadvertidamente' por alguien que estaba delante del presidente", dijo la portavoz del secretario general de la ONU

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas.

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — La Casa Blanca exigió el martes investigar si fue deliberado el incidente que afectó al presidente Donald Trump, en la escalera mecánica en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y si así fuera, pidió el despido inmediato del responsable.

"Si alguien en la ONU detuvo deliberadamente la escalera mecánica cuando el presidente y la primera dama la utilizaban, debe ser despedido de inmediato y se debe iniciar una investigación", dijo la portavoz de la presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, en X.

Un vocero de la ONU declaró que el percance ocurrió de forma accidental.

"El mecanismo de seguridad fue activado inadvertidamente por alguien que estaba delante del presidente", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y añadió que el dispositivo se volvió a poner en funcionamiento posteriormente.

Antes de pronunciar su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump se subió a una escalera mecánica detrás de su esposa, Melania Trump, pero el aparato se detuvo casi de inmediato. El presidente estadounidense y la primera dama mantuvieron el equilibrio agarrándose del pasamanos. Luego subieron a pie.

The Times revela "broma" de empleados de la ONU

El incidente disgustó al presidente Trump. "Las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas fueron una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso", afirmó durante su discurso, refiriéndose a otro problema técnico ocurrido al comienzo de su intervención.

Embed

Dujarric declinó opinar sobre la segunda falla. "No tenemos comentarios, ya que el teleprompter del presidente estadounidense lo gestiona la Casa Blanca", declaró el vocero del secretario general de la ONU.

Trump se quejó de todo esto en su red Truth Social.

En su mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca publicó un extracto de un artículo del diario The Times, según el cual empleados de la ONU discutían en broma la posibilidad de bloquear escaleras mecánicas y ascensores durante la visita del presidente estadounidense.



FUENTE: Con información de AFP

Temas
