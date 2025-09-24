miércoles 24  de  septiembre 2025
Guerra

Rusia ignora consecuencias y anuncia continuar ofensiva contra Ucrania

Rusia ocupa casi un 20% de Ucrania, y reclama que ésta le ceda cinco regiones, entre ellas la península de Crimea, y se abstenga de entrar en la OTAN

Aviones interceptores supersónicos rusos MiG-31, equipados con misiles hipersónicos Kinzhal (Dagger), sobrevuelan la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2018.&nbsp;

Aviones interceptores supersónicos rusos MiG-31, equipados con misiles hipersónicos Kinzhal (Dagger), sobrevuelan la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2018. 

Yuri KADOBNOV / AFP

MOSCÚ.- El Kremlin afirmó este miércoles que no tiene más opción que proseguir con su ofensiva a gran escala emprendida en Ucrania en febrero de 2022 para garantizar sus "intereses".

La víspera, el presidente estadounidense Donald Trump causó sorpresa diciendo que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, a la que calificó de "tigre de papel" con una economía debilitada tras tres años y medio de conflicto y sanciones occidentales.

Lee además
El presidente ruso, Vladimir Putin. 
CONFLICTO

Más de 30 países condenan "violaciones intencionadas" del espacio aéreo por parte de Rusia
lo que hubo detras de la agenda real en la visita de trump
OPINIÓN

Lo qué hubo detrás de la agenda real en la visita de Trump

La declaración de Trump supuso un giro, tras haber sugerido desde hace meses que sería Ucrania la que debería aceptar ceder territorios a Moscú.

"Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que (...) el presidente de nuestro país estableció desde el inicio", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la radio RBC.

"Actuamos así para el presente y el futuro de nuestro país, para las generaciones que han de venir. No tenemos otra alternativa", enfatizó Peskov.

El portavoz arremetió también contra el comentario de Trump y su símil del "tigre de papel", reconociendo que la economía rusa atraviesa algunas dificultades.

"Rusia mantiene su estabilidad macroeconómica", por mucho que esté "experimentando tensiones y problemas en ciertos sectores", dijo Peskov.

Igualmente, el portavoz del Kremlin minimizó el intento de acercamiento emprendido por Trump, que en agoso recibió en Alaska a su

"Esta vía avanza lento, muy lento", y "el resultado es prácticamente nulo", dijo.

Por el momento, los intentos por encontrar una salida diplomática al conflicto han fracasado. Las posiciones de Moscú y Kiev se mantienen muy alejadas, y no se ha logrado organizar ningún encuentro cara a cara entre Putin y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

Rusia ocupa casi un 20% de Ucrania, y reclama que ésta le ceda cinco regiones, entre ellas la península de Crimea, y se abstenga de entrar en la OTAN.

Kiev se niega a ceder territorio y reclama un despliegue de tropas occidentales para protegerse, una vez que se acuerde un alto el fuego, lo que Rusia considera inaceptable.

"Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR todo el territorio", escribió Trump en su plataforma Truth Social el martes, luego de hablar con Zelenski al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Peskov respondió también a este comentario, en una llamada con varios medios, entre ellos AFP. "La idea de que Ucrania pueda recuperar algo es, desde nuestro punto de vista, equivocada", dijo.

bur/avl/pc

© Agence-Presse

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Capturan a tercer cubano en Ucrania y revelan que 20.000 sirven como mercenarios para Rusia

El ejército en la sombra de Cuba en Ucrania: La alianza silenciosa de La Habana con Moscú

Polonia denuncia sobrevuelo de cazas MIG-31 rusos por plataforma petrolífera en el Báltico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Imagen referencial.
ÚLTIMA HORA

Un muerto y dos heridos durante tiroteo en oficinas de ICE en Dallas, atacante murió en el lugar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

Aviones interceptores supersónicos rusos MiG-31, equipados con misiles hipersónicos Kinzhal (Dagger), sobrevuelan la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2018. 
Guerra

Rusia ignora consecuencias y anuncia continuar ofensiva contra Ucrania

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo