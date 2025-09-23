Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo argentino Javier Milei.

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.

NUEVA YORK - El presidente estadounidense, Donald J. Trump , advirtió este martes a Venezuela que "hará saltar por los aires" a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

"A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires", dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU.

Trump advirtió a los países europeos que la masiva y descontrolada inmigración ilegal los está "conduciendo al infierno", un fenómeno alentado por la ONU.

En una intervención que sobrepasó los 15 minutos protocolares, Trump afirmó además que el reconocimiento de un Estado palestino es una "recompensa" por los ataques del 7 de octubre de 2003 perpetrados por Hamás contra Israel, que precipitaron la actual guerra en Gaza.

Trump se reunirá la próxima semana con Lula

El líder republicano anunció que se reunirá con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "la semana próxima".

Trump reiteró que Brasil merece aranceles y sanciones por la condena al expresidente Jair Bolsonaro, pero luego sorprendió a la audiencia: "hemos decidido que nos veremos la semana que viene", dijo en alusión a Lula.

Al llegar a la sede de la ONU, mientras subía al hemiciclo, las escaleras mecánicas se dañaron. Tampoco pareció funcionar su teleprónter en el estrado.

"Esto es todo lo que he logrado de la ONU", aseguró el mandatario republicano en tono jocoso.

Sus palabras sonaron apocalípticas al referirse a Europa, pero es una realidad que les golpea a cientos de millones en todo el Viejo Continente con políticas de ultraizquierda y globalismo.

"Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas", dijo Trump en la Asamblea General de la ONU, para luego añadir, aludiendo a los países europeos: "sus países están yendo al infierno".

La ONU, dijo, es responsable de esa "invasión", en comparación con las medidas de su gobierno en la frontera con México, que han reducido la inmigración ilegal a "cero".

Paz en siete conflictos sin la ONU

Trump afirmó asimismo que ha logrado poner paz en "siete conflictos".

La ONU no ayudó en esos esfuerzos, sostuvo. "La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de lo que debe hacer", manifestó.

Antes de Trump habló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

"Los recortes en la ayuda al desarrollo están causando estragos. Para muchos suponen una condena a muerte", dijo el socialista Guterres sin mencionar a Estados Unidos, principal donante del mundo.

El secretario general de la ONU, como era de suponer en su agenda 2030, dedicó una parte importante de su discurso a recordar la "amenaza" del cambio climático, la misma narrativa falsa de siempre de la ultraizquierda globalista.

Ese fenómeno es "la mayor estafa de la historia", aseguró Trump.

Trump tenía previsto mantener reuniones con países árabes, como parte de sus esfuerzos para terminar con la guerra en Gaza, con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, para atajar la guerra en Ucrania, y en principio con el presidente argentino, Javier Milei.

El Servicio Secreto estadounidense anunció por su parte que había desmantelado el ataque de una red cibernética de más de 100.000 tarjetas SIM que podrían haber colapsado la red de telecomunicaciones de Nueva York antes de la Asamblea General.

Encuentro con Milei

Tras su encuentro con el presidente Javier Milei, dijo que no considera que Argentina necesite "un rescate". Milei "está haciendo un trabajo fantástico", puntualizó el mandatario estadounidense.

"Les vamos a ayudar pero no creo que necesiten un rescate. Está haciendo un trabajo fantástico", declaró Trump al recibir a Milei ante periodistas, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Estados Unidos podría anunciar en breve algún tipo de ayuda, después de que el Departamento del Tesoro indicara el lunes que está dispuesto a "hacer lo necesario".

Argentina es un aliado "sistemáticamente importante", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessen.

La ayuda podría venir en forma de una línea de intercambio de moneda, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental, precisó.

"Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como presidente", añadió Trump en su red social Truth Social.

FUENTE: Con información de AFP