sábado 14  de  marzo 2026
apagón

Más de la mitad de Cuba a oscuras este sábado por la crisis energética

Desde 2022, la mayor tasa de déficit se registró el pasado viernes 7 de marzo, cuando un 68% de Cuba quedó sin servicio eléctrico

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba).&nbsp;

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). 

EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Habana.- Cuba tendrá prolongados apagones este sábado, que desconectarán a la vez hasta el 65% de la isla en el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el freno petrolero impuesto por el Gobierno de EEUU desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

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La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de esta jornada una capacidad de generación de 1.120 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.130 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.010 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.040 MW.

Desde que Cuba comenzó a difundir regularmente estadísticas energéticas en 2022, la mayor tasa de déficit se registró el pasado viernes 7 de marzo, cuando un 68% de la isla quedó sin servicio eléctrico de manera simultánea.

Dos días antes se produjo un apagón masivo que dejó a seis millones de cubanos sin corriente en varias provincias -incluida La Habana- provocado por una avería en una central termoeléctrica del oeste del país, considerada vital para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40% del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EEUU (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40% del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el régimen ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual freno de EEUU. El régimen cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, incluidas las registradas este viernes y sábado pasado por la noche en varios puntos de La Habana.

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FUENTE: Con información de EFE

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