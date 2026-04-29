miércoles 29  de  abril 2026
EEUU

Trump afirma que el bloqueo naval es "más efectivo" que bombardear Irán: "Están sofocados como un cerdo relleno"

El presidente rechazó la última propuesta iraní que contempla la reapertura, primero, del estrecho de Ormuz y luego las conversaciones sobre su programa nuclear

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo de EEUU en los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán,

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo de EEUU en los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán,

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el bloqueo naval a los puertos iraníes es "más efectivo" que los bombardeos y reiteró que no lograrán obtener un arma nuclear. "Se están asfixiando como un cerdo relleno", manifestó el jefe de la Casa Blanca, fiel a su estilo.

"La situación va a empeorar para ellos", advirtió el presidente de Estados Unidos, en declaraciones al portal Axios, desde donde aseguró que Irán quiere alcanzar un acuerdo para acabar con este bloqueo, pero que él se opone con el fin de evitar que puedan recuperarse y lograr tener un arma nuclear.

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Estas declaraciones de Trump apostando por seguir bloqueando los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz en lugar de lanzar de nuevo ataques aéreos.

Trump rechazó una última propuesta iraní que contempla la reapertura, primero, del estrecho de Ormuz y después de las conversaciones sobre su programa nuclear, según han revelado fuentes a medios estadounidenses, al considerar que no tiene en cuenta las preocupaciones de Washington.

Bloqueo podría durar meses

Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses en caso de ser necesario, comunicó Donald Trump a empresarios del sector petrolero, según afirmó el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense destacó la eficacia de esta medida en una entrevista con el medio Axios.

"El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos. Ellos están sofocados como un cerdo relleno. Y esto va a empeorar para ellos", declaró.

En un mensaje publicado temprano el miércoles por la mañana en su red Truth Social, el presidente estadounidense había adoptado un tono más amenazante.

Los iraníes "harían bien en volverse inteligentes, ¡y rápido!", escribió.

Trump celebró una reunión con directivos del sector el martes en la Casa Blanca, adelantó Axios.

Medida para aliviar mercados

Allí, discutieron "las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses", afirmó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"El presidente se reúne con frecuencia con directivos del sector energético para recabar su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales", afirmó el funcionario.

En estos encuentros, añadió, se tratan temas como "la producción nacional, los avances en Venezuela, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent; el vicepresidente, JD Vance; y la jefa de gabinete, Susie Wiles, también asistieron al encuentro.

La gigante petrolera estadounidense Chevron confirmó que su director ejecutivo, Mike Wirth, participó en la reunión.

Los precios mundiales del crudo se dispararon el miércoles tras las informaciones de los medios de comunicación de que Trump estaba considerando una prolongación del bloqueo a Irán. El barril de Brent superaba a las 14H15 GMT los 116 dólares y el WTI rozaba los 105 dólares.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

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