EEUU vincula continuidad del asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

Sala de espera de la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), en Nevada.

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

MIAMI.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó un comunicado con nuevas disposiciones que endurecen las consecuencias para solicitantes de asilo que no paguen la Tarifa Anual de Asilo (AAF), como parte de la implementación de la Ley de Reconciliación H.R.1 de 2025, una medida que refuerza controles migratorios y modifica varios procesos administrativos vinculados al sistema de inmigración.

La normativa, presentada como regla final provisional, incorpora nuevas tarifas y requisitos que, según las autoridades, buscan fortalecer la financiación de operaciones de control migratorio y trasladar costos de servicios a los propios solicitantes extranjeros.

Uno de los cambios más relevantes afecta a quienes tengan pendiente una solicitud de asilo mediante el Formulario I-589. De acuerdo con la nueva regla, si el solicitante no paga la Tarifa Anual de Asilo dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) rechazará la solicitud.

La medida contempla además consecuencias migratorias más severas. Si la persona no cuenta con un estatus legal vigente en Estados Unidos, el rechazo del caso podría derivar en el inicio de procedimientos de remoción, según establece la norma.

Impacto sobre permisos de trabajo

La regulación también afecta beneficios asociados a solicitudes de asilo pendientes. Si una solicitud es rechazada por falta de pago, USCIS podrá denegar solicitudes pendientes de autorización de empleo presentadas mediante el Formulario I-765.

Asimismo, quienes ya hayan obtenido permisos de trabajo vinculados a un caso de asilo pendiente perderán esa autorización automáticamente, según el texto regulatorio.

El anuncio introduce además otros cambios derivados de H.R.1. Entre ellos, USCIS retendrá la tarifa de presentación del Formulario I-589 incluso si el documento es rechazado por errores en su presentación, eliminando la devolución de ese pago en esos casos.

Limitaciones

En cuanto al Estatus de Protección Temporal, la norma limita la autorización de empleo a un máximo de un año o al período restante de la designación de TPS, lo que sea menor.

También se establece una tarifa mínima de 24 dólares para el Formulario I-102, relacionado con documentos de entrada y salida de no inmigrantes, adicional a otros pagos requeridos.

Entrada en vigor

La regla entrará en vigor el 29 de mayo de 2026. A partir de esa fecha, USCIS rechazará formularios I-102 sin el pago correspondiente y también aplicará las nuevas consecuencias a solicitantes de asilo que incumplan el pago de la AAF.

El gobierno estadounidense mantendrá abierto un período para comentarios públicos hasta el 29 de junio de 2026.

Los cambios llegan en un contexto de mayores restricciones migratorias y podrían tener impacto directo sobre miles de solicitantes con casos pendientes, particularmente aquellos que dependen del asilo para mantener autorización de trabajo o evitar procesos de deportación.

FUENTE: Con información de El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU