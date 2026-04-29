Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.

MIAMI. – Alejandro Jacomino González, el camionero cubano de 41 años que era buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tras desaparecer durante un traslado de vehículos entre Georgia y Florida, fue encontrado sin vida en Georgia, según confirmaron familiares al periodista Gilberto Dorrego de Telemundo Tampa.

Hasta el momento, el FBI no ha emitido una confirmación oficial pública sobre el hallazgo del cuerpo. La investigación permanece abierta.

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De acuerdo con la información divulgada por la agencia federal, Jacomino González salió el 16 de abril del puerto de Brunswick, en Georgia, con destino a Miami, donde debía entregar varios vehículos. Horas después, se detuvo en un área de descanso del condado Brevard, en Florida.

Los datos de GPS indicaron posteriormente que el camión avanzó hacia el sur por la I-95 hasta la próxima salida y luego cambió de rumbo hacia el norte, en dirección a Jacksonville. Poco después, el conductor dejó de responder.

El camión fue localizado al día siguiente en Port Wentworth, Georgia, pero Jacomino González no se encontraba dentro. Las autoridades también reportaron que algunos de los vehículos transportados estaban desaparecidos, aunque varios fueron recuperados posteriormente en Florida.

El caso generó preocupación entre familiares, allegados y miembros de la comunidad cubana, mientras el FBI solicitaba ayuda pública para reconstruir las últimas horas del camionero y obtener imágenes o videos del área de descanso donde fue visto por última vez.

La noticia continúa en desarrollo y desde DIARIO LAS AMÉRICAS estaremos pendientes a su actualización.