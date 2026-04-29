miércoles 29  de  abril 2026
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido

Familiares confirmaron el fallecimiento de Alejandro Jacomino González, de 41 años, mientras el FBI aún no emite una confirmación pública sobre el hallazgo

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.

COLLAGE DLA/ FBI
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Alejandro Jacomino González, el camionero cubano de 41 años que era buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tras desaparecer durante un traslado de vehículos entre Georgia y Florida, fue encontrado sin vida en Georgia, según confirmaron familiares al periodista Gilberto Dorrego de Telemundo Tampa.

Hasta el momento, el FBI no ha emitido una confirmación oficial pública sobre el hallazgo del cuerpo. La investigación permanece abierta.

Lee además
Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
SE BUSCA

Desaparición de camionero cubano en ruta hacia Miami activa investigación del FBI
Princess Aaliyah Bell, de 23 años.
ALTERCADO NOCTURNO

Arrestan a exempleada tras irrumpir en club para adultos de North Miami Beach y atacar a un gerente

De acuerdo con la información divulgada por la agencia federal, Jacomino González salió el 16 de abril del puerto de Brunswick, en Georgia, con destino a Miami, donde debía entregar varios vehículos. Horas después, se detuvo en un área de descanso del condado Brevard, en Florida.

Los datos de GPS indicaron posteriormente que el camión avanzó hacia el sur por la I-95 hasta la próxima salida y luego cambió de rumbo hacia el norte, en dirección a Jacksonville. Poco después, el conductor dejó de responder.

El camión fue localizado al día siguiente en Port Wentworth, Georgia, pero Jacomino González no se encontraba dentro. Las autoridades también reportaron que algunos de los vehículos transportados estaban desaparecidos, aunque varios fueron recuperados posteriormente en Florida.

El caso generó preocupación entre familiares, allegados y miembros de la comunidad cubana, mientras el FBI solicitaba ayuda pública para reconstruir las últimas horas del camionero y obtener imágenes o videos del área de descanso donde fue visto por última vez.

La noticia continúa en desarrollo y desde DIARIO LAS AMÉRICAS estaremos pendientes a su actualización.

Temas
Te puede interesar

Incendio forestal sin control en el sur de Miami-Dade genera alerta por humo y calidad del aire

Corte Suprema de EEUU anula el mapa electoral de Louisiana

Maniobra imprudente deja a menor de edad herido en Miami Gardens cuando se dirigía a clases

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del trámite de asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

Te puede interesar

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.
BANCO CENTRAL

Comisión del Senado aprueba a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido

Princess Aaliyah Bell, de 23 años.
ALTERCADO NOCTURNO

Arrestan a exempleada tras irrumpir en club para adultos de North Miami Beach y atacar a un gerente

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU
CRIMINALIDAD

Detienen en Ecuador a red vinculada con la falsificación de visas a EEUU