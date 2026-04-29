Congreso de Florida aprueba mapa congresional de DeSantis

El máximo cuerpo legislativo de la Florida realiza sus sesiones en Tallahassee. HOUSE FLA

MIAMI.- La Legislatura de Florida, de mayoría republicana, dio luz verde este miércoles al nuevo mapa congresional impulsado por el gobernador Ron DeSantis, una redistribución que podría otorgarle al Partido Republicano hasta cuatro nuevos escaños en la Cámara de Representantes federal de cara a las elecciones de medio término de noviembre, fortaleciendo así la estrategia nacional del presidente Donald J. Trump para conservar el control del Congreso.

La Cámara de Representantes estatal aprobó el proyecto HB1D con una votación de 83 a 28, estrictamente dividida por líneas partidistas. Los republicanos votaron a favor y demócratas en contra. Horas más tarde, el Senado le dio aprobación final con 21 votos a favor y 17 en contra, aunque cuatro senadores republicanos rompieron filas y votaron en contra.

PRIORIDADES DE DESANTIS Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

Política Gobernador de Florida presenta nuevo mapa electoral que daría cuatro escaños más de cara a las elecciones

El proyecto ahora espera la firma del gobernador DeSantis para convertirse en ley.

El nuevo diseño eliminaría cuatro distritos actualmente favorables a los demócratas. Uno en Tampa, otro en Orlando y dos en el área de Fort Lauderdale, reduciendo prácticamente a la mitad los escaños de tendencia demócrata en un estado que cuenta con 28 distritos congresionales. El resultado de esta votación dejaría a priori a los demócratas con solo cuatro distritos.

¿Por qué redibujar el mapa ahora?

Históricamente, los mapas congresionales se redibujan después de cada censo federal, es decir, cada diez años. Sin embargo, DeSantis impulsó esta revisión a mitad de década argumentando que el rápido crecimiento poblacional de Florida exige una nueva redistribución.

Además, sostuvo que algunos distritos anteriores fueron diseñados con criterios raciales para preservar el poder electoral de minorías, algo que considera incompatible con la Constitución.

El gobernador había anticipado que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciaría lo que debilitaría la Ley de Derecho al Voto de 1965, y facilitaría este proceso.

La influencia de la Corte Suprema

Precisamente, horas antes de la votación, la Corte Suprema emitió una decisión sobre Luisiana en al que consideró inconstitucional el uso de criterios raciales para crear un distrito de mayoría afroamericana.

Tras conocerse el fallo, DeSantis escribió en X que la decisión “invalida” la prohibición constitucional de Florida contra mapas que nieguen “la igualdad de oportunidades de las minorías raciales o lingüísticas para participar en el proceso político”.

Algunos abogados del mandatario interpretan que si esa parte de la enmienda Fair Districts queda debilitada, también pierde fuerza la prohibición contra el gerrymandering partidista incluida en esa misma reforma constitucional aprobada por los votantes en 2010.

Republicanos defienden el mapa

Los republicanos defendieron la propuesta como una cartografía electoral“neutral en términos raciales”.

Jason Poreda, principal asesor de DeSantis y autor del mapa, afirmó que utilizó criterios partidistas porque, según la interpretación legal del gobernador, ya no sería obligatorio cumplir con todas las disposiciones de la enmienda Fair Districts.

“No usar raza, y no tener que adherirse a la Enmienda de Distrito Justo, me permitió utilizar todo el conjunto de criterios de redistribución disponibles en otros estados, incluyendo datos partidistas”, reconoció Poreda.

Por su parte, el senador republicano Don Gaetz, patrocinador del proyecto, reconoció sus reservas jurídicas, aunque defendió llevarlo a votación.

“No estoy persuadido de que este mapa sea necesariamente beneficioso para el Partido Republicano”, afirmó.

Demócratas denuncian manipulación electoral

Por su parte, los demócratas calificaron el redibujo como una toma de poder partidista para favorecer a los republicanos y debilitar el voto afroamericano y puertorriqueño.

Durante la votación en la Cámara, la representante demócrata Angie Nixon, de Jacksonville y aspirante al Senado federal, irrumpió en el hemiciclo con un megáfono para protestar.

“¡Está fuera de orden! ¡Están violando la Constitución!”, gritó Nixon mientras los republicanos avanzaban con la aprobación.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, calificó de “absurdo” el argumento de que la decisión judicial elimina toda la protección de Distritos Justos -Fair Districts- bajo la Ley de Derechos electorales de Florida. Recordó que la Corte Suprema de Florida tuvo oportunidad de invalidar toda la enmienda y no lo hizo.

Incluso dentro del Partido Republicano hubo resistencia, las senadoras republicanas Jennifer Bradley , Ileana Garcia y Erin Grall votaron en contra del mapa. Tras la votación Bradley declaró. “No puedo hacerlo. Es simplemente inconstitucional”.

Retos legales y primarias de agosto

Diversos grupos de derechos electorales ya anunciaron demandas judiciales una vez que DeSantis firme la ley.

Los retos legales se centrarán principalmente en la posible violación de la Constitución de Florida, que prohíbe el gerrymandering partidista bajo las enmiendas Distritos Justos de 2010.

El problema principal será el calendario electoral. Florida celebra sus primarias en agosto y varios candidatos ya comenzaron a anunciar en qué nuevos distritos competirán. Por lo general, la Corte Suprema no interviene cuando hay por medio una elección para evitar interferencia política.

Si la justicia suspende o retrasa la implementación del mapa, podría generarse un fuerte caos administrativo y político en pleno año electoral, afectando la organización de las elecciones de medio término.

Vacunas e inteligencia artificial quedan fuera

Aunque la sesión especial convocada por DeSantis también incluía otros dos temas como las exenciones de vacunas y la regulación de la inteligencia artificial, el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, dejó claro que esos asuntos no serán abordados.

“En la convocatoria hay otros asuntos para ser atendidos, pero no serán abordados en esta sesión especial”, dijo Pérez al inicio de la jornada legislativa.

El líder republicano explicó que la única prioridad de la Cámara sería la reconfiguración de los distritos congresionales, dejando fuera del debate los otros dos puntos incluidos originalmente por el gobernador.

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