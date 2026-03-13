ONG verifica excarcelación de 11 presos políticos en Cuba

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MIAMI - La organización de derechos humanos Prisoners Defenders informó este viernes que al menos 11 presos políticos han sido excarcelados en Cuba bajo regímenes de restricción, según una actualización difundida en las últimas horas.

La organización señaló que estas excarcelaciones forman parte de un grupo de 51 personas cuya situación continúa siendo verificada caso por caso, ante la posibilidad de que en el listado también se incluyan personas condenadas por delitos comunes.

Excarcelados

Entre los excarcelados confirmados figuran:

Adael Jesús Leivas Díaz , de 29 años, condenado a 13 años de prisión en el centro penitenciario Zona 0 del Combinado del Este, en La Habana.

Oscar Bárbaro Bravo Cruzata , de 27 años, sentenciado a 13 años de prisión en la cárcel La Lima, en Guanabacoa.

José Luis Sánchez Tito , de 34 años, condenado a 16 años de prisión en el Combinado del Este, La Habana.

Roberto Ferrer Gener , de 52 años, condenado a 15 años de prisión también en el Combinado del Este.

Ibrahín Ariel González Hodelin , de 26 años, quien cumplía una condena de nueve años en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba.

Ariel Pérez Montesino , de 52 años, sentenciado a diez años en el penal de Guanajay, en Artemisa.

Juan Pablo Martínez Monterrey , de 32 años, condenado a 11 años en la prisión de trabajos forzosos Ceiba 5, en Artemisa.

Ronald García Sánchez, de 33 años, condenado a 14 años en la prisión de trabajos forzosos Toledo 2, en el municipio Marianao, La Habana.

La organización indicó en su red social X que todos han sido trasladados a sus domicilios bajo un régimen de libertad condicional u otras medidas restrictivas que implican supervisión y condiciones legales, por lo que las excarcelaciones no equivalen a una liberación plena.

Según Prisoners Defenders, la verificación de los nombres y circunstancias se realiza mediante contacto directo con familiares y redes de apoyo dentro de la isla.

Delitos comunes

La ONG también señaló que ha recibido información sobre al menos dos personas incluidas en el listado general de 51 liberados que habrían estado encarceladas por delitos comunes. Entre ellas mencionó a Daniel Hernández Salavarría, residente en Placetas, quien según la información disponible cumplía condena por robo con fuerza, así como a un individuo identificado como “Chamique”, de La Habana.

La organización indicó que continuará revisando los casos incluidos en la lista para determinar la naturaleza de las condenas y confirmar las condiciones de las excarcelaciones. Mientras tanto el régimen cubano no han divulgado públicamente el listado completo ni detalles sobre los criterios utilizados para otorgar estas medidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PrisonersDFNdrs/status/2032545037142364657&partner=&hide_thread=false Actualización #Cuba | Presos políticos excarcelados



Hasta el momento hemos podido confirmar 8 presos políticos excarcelados. Seguimos verificando información caso por caso para asegurar la identificación correcta de las personas excarceladas



Las informaciones recibidas… pic.twitter.com/pIVSxnjOqB — Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) March 13, 2026

FUENTE: Con información de Redes Sociales