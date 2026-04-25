sábado 25  de  abril 2026
NARCOTRÁFICO

México asegura que agentes antidrogas de EEUU fallecidos carecían de permiso para operar en el país

El gobierno de Claudia Sheinbaum argumenta que uno de los agentes ingresó como “visitante” y el otro con pasaporte diplomático y no con acreditación formal

Laboratorio de drogas en el estado de Chihuahua, México, desmantelado el 18 de abril 2026, un día antes de la muerte de dos agentes de EEUU.

Laboratorio de drogas en el estado de Chihuahua, México, desmantelado el 18 de abril 2026, un día antes de la muerte de dos agentes de EEUU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO,- El gobierno de México informó que los dos agentes de EEUU que resultaron muertos en un accidente de tránsito el fin de semana pasado, luego de una operación contra el tráfico de drogas en el estado de Chihuahua, carecían de permiso formal para operar en el país.

La Secretaría de Seguridad de Claudia Sheinbaum aseguró en un comunicado que la presidenta "no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando" en México.

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El domingo pasado los dos agentes, que trabajaban supuestamente en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) murieron en un accidente automovilístico el 19 de abril en Chihuahua, en la frontera con EEUU.

Dos mexicanos de la agencia de investigación de ese estado, incluido su director, también fallecieron en el choque, según se informó.

El incidente provocó nuevas tensiones entre México y EEUU mientras Washington arrecia presiones para que su vecino frene el tráfico de drogas a través de la frontera compartida.

Agentes de EEUU en México

Reportes señalaron que uno de los agentes ingresó a México “en calidad de visitante” y el otro lo hizo “con pasaporte diplomático, de acuerdo con los registros migratorios, según el comunicado.

"Ninguno contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional", precisó el texto citado por agencias.

"La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional", precisa.

El texto oficial explica que las revisiones realizan en coordinación con las autoridades locales competentes y con la embajada de Estados Unidos en México", agrega.

El fiscal estatal, César Jáuregui, señaló el domingo que los dos extranjeros regresaban de una redada en laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas, pero dos días después ofreció una nueva versión.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, dijo que “eran dos miembros del personal de la embajada de Estados Unidos".

El miércoles pasado, la Casa Blanca dijo que el gobierno de Donald Trump "quiere ver más cooperación" de México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

FUENTE: Con información de AFP

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