Tiroteo en pirámide de Teotihuacán en México fue planificado, según fiscal

Esta fotografía distribuida por la Cruz Roja Mexicana muestra a expertos forenses y personal de la Cruz Roja transportando un cuerpo en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, tras un tiroteo ocurrido en Teotihuacán, Estado de México, el 20 de abril de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO. - El tiroteo en las turísticas pirámides de Teotihuacán en México en el que murió una mujer y otras trece personas resultaron heridas fue planificado por el agresor, informó el martes el fiscal estatal.

El ataque, perpetrado el lunes por un mexicano que luego se suicidó, "no fue espontáneo", afirmó el fiscal del Estado de México José Luis Cervantes en conferencia de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

BALACERA Hombre bajo custodia tras tiroteo contra un conductor en el noroeste de la ciudad

El hombre "visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica" y se "hospedó en hoteles aledaños" para planear la agresión.

Al menos 13 turistas extranjeros, incluido un niño colombiano, resultaron heridos.

La balacera ocurrió al mediodía en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados a menos de dos meses de que se inaugure el Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

La canadiense tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Un equipo de la AFP presenció el momento en que una de las víctimas mortales, envuelta en una bolsa blanca, era bajado cuidadosamente por las empinadas escalinatas de piedra volcánica de la pirámide hacia la Calzada de los Muertos, el principal camino del sitio arqueológico.

Anna Durmont, una estadounidense de 37 años que es historiadora del arte, dijo a la AFP que se encontraba dentro del museo del complejo cuando se produjo el incidente.

"No escuchamos los disparos... pero el chófer que nos trajo vio al atacante, escuchó los disparos y estaba muy preocupado", comentó.

El parque arqueológico, habitualmente rebosante de turistas de todas la nacionalidades, se vio repentinamente invadido por cientos de policías, guardias nacionales y socorristas.

En la red social X, la canciller de Canadá, Anita Anand, describio el incidente como "un horrible acto de violencia armada" y señaló que se ha mantenido en contacto con autoridades mexicanas.

Autoridades de seguridad informaron que 13 personas extranjeras resultaron lesionadas en el incidente, seis de ellas por heridas de bala.

Entre los heridos por arma de fuego que fueron trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.

Un ruso, un brasileño, una colombiana y otros cuatro estadounidenses sufrieron lesiones por caídas o golpes que fueron atendidas en el lugar.

Las autoridades habían informado que había un holandés entre los lesioandos, pero posteriormente lo identificaron como originario de Brasil.

Socorristas de la Cruz Roja atendieron a varios lesionados a los pies de las pirámides, que datan de alrededor del año 100 de nuestra era.

"Agresión directa"

El ataque se registró en la pirámide de la Luna, la única del sitio en la que aún esta peritido el ascenso de los visitantes a través de las empinadas escalinatas.

Según las investigaciones preliminares "pareciera una agresión directa", dijo a la prensa Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México.

Videos en redes sociales, tomados desde distintos ángulos, muestran a supuesto agresor en la parte media de la estructura, de unos 45 metros de altura y donde hay una suerte de descanso.

El individuo, que en algunas fotos se observa con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, parece llevar una arma corta en la mano. Al escucharse un disparo, varias personas se protegen en el suelo a unos metros de distancia del agresor.

Autoridades federales hallaron "un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles" en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.

El recinto permanece bajo resguardo de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional que suman unos 300 efectivos.

México cuenta con cerca de 200 sitios arqueológicos de gran atractivo para los turistas y donde se han registrado algunos accidentes, pero este es el primer reporte de un agresión armada en varias décadas.

En el marco del Mundial de Fútbol, cuya inauguración será en México el 11 de junio, se espera que incremente el número de turistas extranjeros que lleguen a estos sitios.

Turismo en México

Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas.

Entre enero y julio de 2025 fue la segunda zona arqueológica más visitada en México, con cerca de un millón turistas, sólo por detrás de Chichén Itzá, según cifras oficiales.

Además, en sus alrededores se realizan actividades como vuelos en globo aerostático y festivales de música.

Un concierto de música electrónica protagonizado por el DJ sudafricano Black Coffee reunió a miles de personas a unos 800 metros de los antiguos templos entre la tarde del sábado y la mañana del domingo.

FUENTE: Con información de AFP