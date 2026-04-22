miércoles 22  de  abril 2026
México

Desmantelan en México una red de tráfico de combustible

Fueron detenidas 14 personas "vinculadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburo", informó el secretario de Seguridad de México

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Una red de tráfico de combustibles que realizó operaciones por más de 1.300 millones de dólares fue desmantelada en México, informaron este miércoles autoridades de seguridad.

El trasiego de hidrocarburos robados es, junto con el narcotráfico, una de las actividades delictivas más lucrativas, y provoca un fuerte daño económico a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

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"Diversas líneas de investigación han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible", dijo en rueda de prensa Ulises Lara, titular de asuntos especiales de la Fiscalía General mexicana.

Fueron detenidas además 14 personas "vinculadas con estructuras delictivas, dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburo", informó de su lado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que esta operación tomó siete meses y en una de las acciones se decomisaron unos 150.000 de hidrocarburo de gas LP, 61 camiones cisterna y 20 tanques de almacenamiento.

La red criminal operaba a partir de un "esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución" y para ello contaban con la complicidad de diez empresas que fungían como fachada legal, añadió García Harfuch.

Corrupción

La red fue descubierta luego de que en septiembre pasado fueron detenidos un vicealmirante, cinco marinos, exfuncionarios de aduana y empresarios vinculados a ella.

El vicealmirante arrestado tuvo un alto cargo en la Armada y, según la prensa mexicana, es sobrino político del secretario de Marina durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), mentor de la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

FUENTE: Con información de AFP

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