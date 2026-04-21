martes 21  de  abril 2026
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Exdefensa del Barcelona asumirá el cargo de DT de México tras el Mundial de 2026

Rafael Márquez, uno de los más grandes jugadores de México en su historia, iniciará su ciclo con la selección tricolor cuando finalice la cita de Norteamérica

El asistente técnico de la selección de México, Rafael Márquez (izq), y el entrenador Javier Aguirre hablan antes del inicio de un partido, el 10 de septiembre de 2024.

El asistente técnico de la selección de México, Rafael Márquez (izq), y el entrenador Javier Aguirre hablan antes del inicio de un partido, el 10 de septiembre de 2024.

OMAR VEGA / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- El exdefensa Rafael Márquez asumirá como director técnico de la selección de México una vez que finalice el Mundial 2026, anunció el lunes el director de selecciones nacionales de la Federación de ese país, Duilio Davino, a Fox Sports.

El "Kaiser", exjugador del Barcelona y el Mónaco, entre otros, y que disputó cinco mundiales con el Tri (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018), es actualmente auxiliar técnico del combinado desde que Javier Aguirre tomó el mando en agosto de 2024 hasta el Mundial de Norteamérica, que inicia el 11 de junio.

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"Está firmado su contrato", dijo Davino en entrevista con el exfutbolista chileno Fabián Estay. El objetivo de Márquez será llevar a la selección mexicana al Mundial de 2030.

El dirigente adelantó que el cuerpo técnico del próximo seleccionador está definido en un "80 por ciento".

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Davino subrayó que Márquez, de 47 años de edad, conserva el liderazgo que mostró desde su etapa como futbolista, que comenzó en 1996 y terminó en 2018.

"Hoy como auxiliar y como entrenador es como era como jugador, se transforma en el vestidor", apuntó Davino.

Márquez ostenta una marca de 147 partidos como seleccionado, y es el cuarto futbolista con más actuaciones con México.

Como defensa, Márquez fue un futbolista emblemático con seleccionadores como los mexicanos Manuel Lapuente, el propio Aguirre y Miguel Herrera, así como el argentino Ricardo Lavolpe y el colombiano Juan Carlos Osorio.

DT preparado en España

Después de su retiro de las canchas, el exdefensor se convirtió en director deportivo del Atlas de Guadalajara, el club con el cual debutó en el fútbol profesional.

Su carrera como entrenador comenzó a nivel juvenil en España con la Real Sociedad Deportiva Alcalá, entre 2020 y 2021.

Posteriormente, de 2022 a 2024, fue el director técnico del Barcelona Atletic, equipo filial del FC Barcelona.

El otrora emblemático capitán mexicano realizó su curso de entrenador en la Real Federación Española de Fútbol.

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En 2022, el exjugador del Hellas Verona obtuvo la licencia como director técnico UEFA Pro.

"El Vasco" Aguirre ha señalado que en la actual selección mexicana "la figura de Rafa Márquez es muy importante. Se ha preparado dentro y fuera del campo".

Aguirre subrayó que Márquez ejerce un liderazgo "por convencimiento" y consideró que sus sugerencias han resultado muy útiles para mejorar el desempeño defensivo del Tri.

Como ayudante de campo de Aguirre, Márquez participó en la conquista de dos títulos en 2025: La Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro.

FUENTE: AFP

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