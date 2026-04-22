miércoles 22  de  abril 2026
TENSIÓN

México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes de EEUU, dice Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente de EEUU, Donald Trump, quiere ver más cooperación de México en la lucha contra el narcotráfico

&nbsp;Karoline Leavitt reclamó simpatía a México dado las acciones de EEUU para frenar el tráfico de drogas (AFP)

 Karoline Leavitt reclamó simpatía a México dado las acciones de EEUU para frenar el tráfico de drogas (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua, declaró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La presencia de los agentes estadounidenses se conoció el domingo después de que ambos murieran en un accidente de auto en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.

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Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025. 
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En el siniestro también fallecieron dos oficiales mexicanos al caer en un barranco el vehículo en el que se trasladaban.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno desconocía que esos dos agentes estaban en la zona.

"Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico" en México, dijo Leavitt en entrevista con la cadena Fox News.

"Hemos visto algo de cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente [Donald Trump] siempre quiere ver más cooperación", añadió. "Hemos visto algo de cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente [Donald Trump] siempre quiere ver más cooperación", añadió.

El embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, presentó el domingo a ambos agentes como personal de la legación, en un mensaje en la red X.

El Departamento de Estado rehusó dar más detalles a preguntas de los periodistas.

Aumenta la tensión

Sheinbaum aseguró ante la prensa que la participación de esos dos agentes de la embajada contravenía la ley de seguridad nacional.

“Estamos investigando que hacían estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente con fuerzas mexicanas”, señaló Sheinbaum este lunes.

La prensa estadounidense informó nuevos detalles este martes. Por un lado, la cadena CNN explicó que los dos funcionarios de la CIA trabajaban en la expansión de labores antinarcóticos en México. The Washington Post, por su parte, confirmó que ambos fallecidos pertenecían a la central de inteligencia con sede en Langley.

Según el Diario de Juárez, los funcionarios de la CIA que perecieron en el incidente junto a dos funcionarios estatales de Chihuahua llevarían los nombres de Richard Leiter Johnston de 36 años, y John Dudley Black, de 44, y sus cuerpos habrían sido entregados al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

FUENTE: Con información de AFP y ABC

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