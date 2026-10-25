El general retirado Michael Flynn , exconsejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump , solicitó a la Casa Blanca exigir la dimisión inmediata de Delcy Rodríguez en Venezuela y respaldar de manera decidida a la líder opositora María Corina Machado como la mandataria legítimamente electa del país sudamericano.

A través de una publicación difundida en su cuenta oficial de la red social X, Flynn instó a la administración estadounidense a comunicarse directamente con Rodríguez, a quien calificó de " presidenta interina no electa ", para exigirle que entregue el poder y permita la convocatoria inmediata a elecciones libres.

En su propuesta para la transición, Flynn planteó establecer un esquema de administración temporal de no más de 30 días conducido por un "consejo de ancianos" preparado para asumir el mando institucional, argumentando que el cambio permitiría transformar a la nación caribeña de un régimen cuestionado a una potencia económica si se evita la interferencia de agencias como la CIA. Asimismo, afirmó que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado poseen la capacidad operativa para acompañar este proceso.

Terminemos esta pesadilla para el pueblo de Venezuela y comencemos a posicionar a nuestra nación (América) para un auge económico y de seguridad a largo plazo durante décadas una vez que Venezuela se estabilice… y lo hará con el líder adecuado. Terminemos esta pesadilla para el pueblo de Venezuela y comencemos a posicionar a nuestra nación (América) para un auge económico y de seguridad a largo plazo durante décadas una vez que Venezuela se estabilice… y lo hará con el líder adecuado.

Las declaraciones de Flynn se alinean con la postura defensora de la democracia en la región frente a la estructura del régimen de Caracas, remarcando que el restablecimiento institucional en Venezuela bajo el liderazgo de Machado no solo pondría fin a la severa crisis social que atraviesa el pueblo venezolano, sino que garantizaría la estabilidad y la seguridad estratégica a largo plazo para toda la región