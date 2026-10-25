domingo 25  de  octubre 2026
ESPAÑA

Disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos por "actos vandálicos" y "saqueos"

Entre los detenidos hay 73 menores de edad. Mientras en Portugal, la policía desmanteló los campamentos de manifestantes a favor de la vivienda

Manifestantes vestidos de negros atacaron los comercios (AFP)

Manifestantes vestidos de negros atacaron los comercios (AFP)

Escaparates destrozados tras los disturbios de ayer sábado en Barcelona, a 25 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).&nbsp;&nbsp;

Escaparates destrozados tras los disturbios de ayer sábado en Barcelona, a 25 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).  

Lorena Sopêna / Europa Press
Por Elena Moreno

MADRID. En la convulsionada Europa, la jornada de protestas violentas se extendieron de Francia a Barcelona, España. Los saqueos y actos vandálicos dejaron en esta ciudad dejó un saldo de 128 personas detenidas. Mientras que, en Portugal, la policía desmanteló la noche de este sábado varios campamentos instalados por manifestantes a favor del derecho a la vivienda en Lisboa y Oporto.

En videos compartidos en las redes sociales se ve a grupos de jóvenes, muchos de ellos vestidos de negro, correr por las calles de Barcelona y atacar comercios después de haberse congregado en una gran plaza del centro de la ciudad, como parte de una manifestación no declarada a las autoridades.

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Entre los detenidos hay 73 menores de edad, Sílvia Catà, jefa de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, dijo al medio 3CatInfo “Estamos elaborando los informes para remitirlos, por un lado, a la Fiscalía de Menores y, por otro lado, al tribunal correspondiente", y precisó que solo dos personas detenidas tenían “antecedentes judiciales”.

Policía analiza el perfil de detenidos

Catorce agentes de los Mossos y otro de la Guardia Urbana resultaron “heridos”, añadió, y calificó a estos hechos de "violencia gratuita".

La policía analiza el perfil de los detenidos en estos disturbios, registrados cuando falta poco más de un mes para elecciones generales anticipadas en España.

“Son personas totalmente desorganizadas” convocadas en las redes sociales, afirmó Catà, que citó concretamente la plataforma TikTok.

A última hora del sábado, los Mossos recomendaron a la población que no se acercara a la zona cercana a la céntrica Plaza de Cataluña, donde grupos violentos “quemaron contenedores, destrozaron el mobiliario urbano y lanzaron piedras contra la policía”.

“La violencia no tiene cabida en Cataluña. Nunca”, reaccionó en X el presidente regional Salvador Illa, quien pidió que los alborotadores que “paguen” por sus actos.

Escaparates destrozados tras los disturbios de ayer sábado en Barcelona, a 25 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

Escaparates destrozados tras los disturbios de ayer sábado en Barcelona, a 25 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

Cambio para España pidió Núñez Fejióo

En plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre, el líder de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamamiento a “un cambio” para España “que nazca en las urnas, con libertad y respeto”.

“La convivencia exige responsabilidad y no alimentar a quienes la ponen en riesgo”, agregó en X.

Santiago Abascal, líder del partido Vox, acusó por su parte a “las milicias” del presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez de “destruir” todo lo que pueden, desde Ceuta hasta Barcelona, en referencia a la crisis migratoria que sacudió este verano el enclave español situado en el norte de África.

De cara a los comicios, en los que están llamados a participar cerca de 39 millones de españoles, las encuestas sitúan por ahora al conservador Partido Popular (PP) por delante de los socialistas, pero sin mayoría absoluta, lo que podría convertir a Vox en esencial para permitir que la derecha llegue al poder.

Los disturbios en Barcelona se producen una semana después de violentos saqueos en Francia durante una jornada de manifestaciones marcadas por incidentes.

Este sábado también hubo protestas en Francia que transcurrieron en su mayoría pacíficamente, bajo un dispositivo de seguridad reforzado con respecto al 17 de octubre.

El Ministerio del Interior francés informó este domingo de 1.314 arrestos y 75 intervenciones por incendios en la víspera, así como 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos y 24 comercios saqueados.

Un total de 126 de ellas quedó bajo custodia policial, según informó este domingo la Prefectura de Policía de la capital francesa.

Portugal desmantela campamentos por el derecho a la vivienda

La policía portuguesa anunció este domingo el desmantelamiento por la noche varios campamentos instalados por manifestantes a favor del derecho a la vivienda en Lisboa y Oporto.

Las fuerzas de seguridad intervinieron “esta mañana temprano para poner fin a campamentos ilegales”, escribió la policía en un mensaje publicado en X.

“Una vez que el diálogo llegó a su fin, la operación resultó en 31 arrestos por desobediencia, 171 estructuras retiradas y 11 heridos (8 civiles y 3 policías)”, añadió.

Citados en la prensa portuguesa, los organizadores del movimiento mencionan por su parte 37 heridos tras la intervención de las fuerzas del orden, en particular en Lisboa.

Los manifestantes se inspiraron en las acampadas por el derecho a la vivienda organizada en España, sobre todo la de la céntrica plaza de la Puerta del Sol en Madrid. Algunos activistas portugueses esperan poder organizar un movimiento común a nivel de la península ibérica.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/Europa Press

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