Miles de venezolanos salen a las calles a recibir a la líder María Corina Machado

La líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes tras su llegada a Caracas el 25 de octubre de 2026.

CARACAS.- Desde el occidente de Venezuela, específicamente en el estado Lara, hasta Caracas, atravesando varios estados, los venezolanos se volcaron a las calles a recibir a la líder opositora María Corina Machado, que regresó este domingo a su país tras más de una año fuera y otro en la clandestinidad.

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A través de un mensaje en sus redes sociales, Machado anunció que se encontraba en territorio venezolano y, en su primer contacto con los venezolanos se dirigió al Santuario de la Divina Pastora, en la localidad de Santa Rosa, estado Lara. De allí salió en vehículo rumbo a Caracas, encontrándose con sus seguidores.

Una mujer sostiene un cartel mientras espere la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, este domingo en Maracay (Venezuela). EFE

Simpatizantes de María Corina Machado esperan la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025 este domingo, en Maracay, Venezuela. EFE

Desde autos, motos, camiones o simplemente a pie, los ciudadanos se volcaron a lo largo y ancho de los más de 400 kilómetros que separan al estado Lara de la ciudad capital venezolana.

"Aquí está tu gente María", "Te amamos", "Viva María Corina", le gritaron al ingresar al templo, según material gráfico divulgado en las redes por su equipo, en el que se le muestra vestida de camiseta blanca y jeans y rodeada de seguidores, algunos de ellos en llanto por la emoción.

Simpatizantes de María Corina Machado esperan la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025 este domingo, en Maracay (Venezuela). EFE

Una mujer disfrazada espera la llegada de la líder opositora María Corina Machado este domingo, en Maracay (Venezuela) EFE

Después inició su trayecto a Caracas montada en la caja de una camioneta blanca. Sus seguidores se acercaban en plena calle para darle la mano y ondeaban banderas de Venezuela. "María si tu volviste mi hija tiene que volver", gritó una mujer que iba de prisa en una moto.

Cerca del central estado de Carabobo, cientos de simpatizantes se agruparon con banderas en una autopista para esperar su paso. "¡Llegó, llegó, llegó!", coreaba una multitud que la esperaba en el paso de peaje.

Simpatizantes de María Corina Machado reaccionan a la esperan de la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025 este domingo, en Maracay (Venezuela). EFE

Simpatizantes de María Corina Machado reaccionan a la esperan de la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025 este domingo, en Maracay (Venezuela). EFE

FUENTE: Con información de AFP