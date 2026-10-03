Miguel Uribe convierte el legado de su hijo Miguel Uribe Turbay en un proyecto de "Liderazgo Valiente"

MIAMI.- En una América Latina marcada por la polarización política, la pérdida de confianza en las instituciones y los desafíos económicos y sociales, la discusión sobre cómo formar nuevos líderes cobra especial relevancia. Bajo esa premisa; Bogotá acogerá el próximo 7 de octubre el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, una iniciativa que busca abrir un espacio de reflexión y formación sobre los principios y responsabilidades que deben acompañar el ejercicio del liderazgo en la región.

El encuentro es organizado por el Centro para el Liderazgo Valiente, creado en memoria de Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un magnicidio en 2025. Esta iniciativa busca que su legado trascienda el ámbito político colombiano y se convierta en una plataforma para formar a jóvenes y adultos de distintos países latinoamericanos.

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En entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, Miguel Uribe, padre de quien fuera senador y candidato presidencial colombiano, explicó que la iniciativa parte de los principios que marcaron la vida de su hijo: integridad, disciplina, coherencia, honestidad y vocación de servicio.

Entre los participantes figuran David C. King, profesor de la Universidad de Harvard y mentor de Miguel Uribe Turbay; María Carolina Hoyos Turbay, periodista, hermana del dirigente asesinado y presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia; Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia; y Gilda Pabón, presidenta de Coltefinanciera, con más de 35 años de trayectoria en el sector financiero y amiga cercana de Uribe Turbay.

Un centro creado en su memoria

Miguel Uribe, padre del difunto dirigente colombiano, explicó que el Centro para el Liderazgo Valiente busca preservar los principios que marcaron la vida de su hijo y convertirlos en una herramienta de formación para nuevas generaciones.

“Miguel fue un hombre íntegro, disciplinado y coherente. Tenía una regla de oro: ni en la vida ni en la política se negocian los principios ni los valores. Ese ejemplo queremos transmitir a las nuevas generaciones”, afirmó.

La iniciativa espera formar a personas de distintas edades y ampliar progresivamente su alcance a otros países de América Latina. Su propósito es generar espacios para quienes estén dispuestos a asumir responsabilidades públicas, empresariales y sociales desde una perspectiva basada en la integridad, el servicio y la democracia.

Para Uribe, ejercer liderazgo implica mucho más que ocupar una posición de autoridad. Supone mantener la coherencia entre las convicciones y las actuaciones, asumir decisiones difíciles y anteponer el interés colectivo al beneficio individual.

Formación para asumir decisiones

El concepto de “liderazgo valiente” que promueve el Centro está vinculado con valores como la honestidad, la disciplina, la coherencia, la integridad y la vocación de servicio.

El Summit buscará llevar esa discusión a distintos ámbitos, con la participación de figuras provenientes de la academia, el sector privado y las instituciones públicas.

King, quien fue profesor y mentor de Uribe Turbay en Harvard, abordará aspectos de su formación, la manera en que enfrentaba los problemas y algunas de las enseñanzas que dejó su trayectoria en el servicio público.

La jornada también contará con la participación de Miguel Uribe y contempla la entrega del Premio Liderazgo Valiente, como parte de las actividades destinadas a preservar la memoria y el legado de quien fuera una de las figuras jóvenes de la política colombiana.

Un mensaje para las nuevas generaciones

El proyecto también pretende abrir una conversación sobre las dificultades políticas, sociales y económicas que atraviesa América Latina y sobre la responsabilidad de las nuevas generaciones frente a ese escenario.

Uribe sostuvo que esas circunstancias no deben conducir a la desesperanza y defendió la necesidad de mantener una perspectiva de futuro.

“Queremos demostrar que sí hay futuro, que la democracia y la libertad siguen siendo el mejor sistema de vida”, expresó.

En esa línea, destacó la importancia de que los jóvenes se preparen, participen y estén dispuestos a asumir responsabilidades.

“Sí hay un camino, sí hay una posibilidad”, afirmó.

El Summit del 7 de octubre será el primer gran encuentro del Centro para el Liderazgo Valiente, que aspira a extender su trabajo a otros países de la región y consolidar espacios de formación sobre liderazgo y responsabilidad ciudadana.

FUENTE: Redacción DLA/Con información de Liderazgo Valiente