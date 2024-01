Milei confía en que sus reformas "van a salir adelante"

"Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final", dijo.

Un día después de que la Cámara Nacional de Trabajo suspendiese la parte del decreto relativa a la reforma laboral y mientras crecen las dudas sobre el recorrido de sus propuestas en el Congreso, Milei afirmó en una entrevista radiofónica que "no hacer nada" o continuar "haciendo lo mismo" es "infinitamente peor" para Argentina.

El mandatario prometió "trabajar a brazo partido para evitar la crisis". "No quiero una Argentina con un 98% de pobres y la mitad de indigentes", zanjó Milei, que no obstante admitió que los resultados de sus reformas no se verán con efecto inmediato, sino en 15 años, cuando espera que Argentina sea uno de los países "más ricos del mundo", informa la agencia Télam.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Milei incluye unas 300 leyes y con él se busca desregular la economía, aplicar un estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025, modificar el mercado laboral y los planes de salud, derogar la ley de alquileres y privatizar empresas públicas, entre otras medidas.

El Gobierno ya avanzó el miércoles que recurriría las medidas cautelares adoptadas por la Cámara Nacional del Trabajo.

El fallo del tribunal sólo se aplica al artículo del decreto que se refiere, entre otras materias, a la eliminación de la doble indemnización por despido para los casos en los que el trabajador no está registrado y la limitación del derecho a huelga en actividades consideradas esenciales como la educación y el transporte.

Al defender sus planes reformistas, Milei afirmó que esa y otras iniciativas buscan evitar una crisis mayor.

El nuevo gobierno afronta una inflación galopante que ha acrecentado la pobreza, la cual afecta a más de 40% de la población.

FUENTE: Con información de Europa Press / AP