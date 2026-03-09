Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

MIAMI. - El Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que impone nuevas reglas de supervivencia a los sindicatos de maestros y otros empleados públicos, mediante la exigencia de una mayor participación electoral interna para conservar su registro legal.

La nueva legislación establece que al menos el 50% de los trabajadores con derecho a voto deben participar en la elección del sindicato. Para que la organización mantenga su poder legal, la mayoría de esos votantes debe apoyarla, según la nueva norma.

Esta regla aplica a los maestros y otros empleados del estado, pero excluye a la policía, los bomberos y los paramédicos. Los opositores califican esta excepción como injusta e inconstitucional.

Para entender esta nueva medida, hay que mirar hacia 2023. Ese año, Florida aprobó una ley que exigía a los sindicatos del sector público (nuevamente, excluyendo a los socorristas) mantener al menos a un 60% de sus miembros elegibles pagando cuotas.

Si caían por debajo de ese porcentaje, el sindicato perdía su certificación automáticamente y tenía que someterse a un nuevo proceso de recertificación. Esto provocó que decenas de sindicatos (que representan a decenas de miles de trabajadores como enfermeras, conductores de autobús y maestros) tuvieran que luchar por su supervivencia.

¿Qué cambia con el nuevo proyecto de ley de 2026?

El nuevo proyecto endurece aún más las reglas para esas elecciones de recertificación.

Las nuevas reglas: Ahora, para que un sindicato sobreviva a una elección de recertificación, se requerirá que al menos el 50% de todos los miembros elegibles participen en la votación . De los que voten, la mayoría debe aprobar al sindicato.

Ahora, para que un sindicato sobreviva a una elección de recertificación, se requerirá que . De los que voten, la mayoría debe aprobar al sindicato. El debate sobre las exenciones: Al igual que en leyes anteriores, la policía, los bomberos y los técnicos de emergencias médicas (socorristas) están exentos. Los críticos señalan que esta exención es inconstitucional y puramente política, ya que los sindicatos de policías y bomberos suelen respaldar a los políticos conservadores, mientras que los sindicatos de maestros tienden a chocar con ellos.

Argumento de los promotores

El senador Jonathan Martin, principal impulsor de la medida, aseguró que la idea es eliminar a los sindicatos que no escuchan a sus miembros.

Para ilustrar su punto, el legislador mencionó un conflicto en su distrito del condado de Lee donde la asociación de maestros presentó una demanda para bloquear un plan de incentivos económicos destinado a los profesores que aceptaban enseñar en escuelas con bajo rendimiento académico.

Rechazo de la oposición

Legisladores demócratas afirmaron que la iniciativa es un ataque directo para debilitar a las agrupaciones de maestros.

El senador Carlos Guillermo Smith recordó la ley previa del año 2023 que ya amenazaba el estatus de los gremios con pocos afiliados de pago.

Smith indicó que el proyecto actual representa el golpe definitivo dentro de una campaña de años para erradicar a los sindicatos del sector público en Florida.

Votos divididos

El conteo en el pleno finalizó con veinticinco sufragios a favor y catorce en contra. El escrutinio reveló una clara división en el seno del partido de la mayoría.

Cinco senadores republicanos —Alexis Calatayud, Ileana García, Ed Hooper, Ana María Rodríguez y Corey Simon— unieron sus voces a los demócratas y al independiente Jason Pizzo para oponerse a la norma.

Pese a esta disidencia, el apoyo conservador bastó para concretar la aprobación en la Cámara Alta.