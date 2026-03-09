lunes 9  de  marzo 2026
Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

"Están atacando a países vecinos, su infraestructura energética, su población civil", acusó el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

El secretario de Estado Marco Rubio.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este lunes a Irán de tomar al mundo "como rehén" con sus ataques e insistió en que Washington avanza en sus objetivos bélicos.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y mataron al líder islámico asesino, el ayatolá Alí Jamenei, que ordenó la masacre de más de 35.000 personas en las calles del país cuando millones salieron a protestar contra el régimen y exigir libertad

Desde entonces, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y contra varios países árabes del Golfo, e incluso contra Azerbaiyán y Chipre, donde hay bases o fuerzas estadounidenses.

"Estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen representa para la región y para el mundo. Están tratando de mantener al mundo como rehén", dijo Rubio en un acto en el Departamento de Estado.

El terrorismo de Irán

"Están atacando a países vecinos, su infraestructura energética, su población civil", acusó Rubio.

"El objetivo de esta misión es destruir su capacidad de seguir haciendo eso, y estamos bien encaminados para lograrlo", añadió.

Rubio hablaba en un acto en honor a estadounidenses detenidos injustamente y a rehenes. Lo acompañaban familiares de Robert Levinson, un exagente del FBI que desapareció en 2007 en la isla iraní de Kish.

Estados Unidos concluyó en 2020 que el gobierno iraní estuvo implicado en su muerte.

Levinson estaba oficialmente en una misión para investigar las mafias de falsificación de cigarrillos.

Su caso es "un recordatorio particular de la naturaleza del régimen con el que estamos lidiando en Teherán", dijo Rubio.

FUENTE: Con información de AFP.

