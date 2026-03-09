lunes 9  de  marzo 2026
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

La visita ocurrió durante la estancia del mandatario en el sur de Florida, donde el sábado participó en la cumbre regional “Escudo de las Américas”, celebrada en el Trump National Doral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.

SAUL LOEB / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el dueño del restaurante Max Alvarez en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.&nbsp;

SAUL LOEB / AFP
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DORAL. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este lunes el restaurante El Arepazo, en la ciudad de Doral, donde sostuvo un encuentro con miembros del exilio cubano y venezolano residentes en el sur de Florida.

La presencia del mandatario atrajo a decenas de personas que se congregaron dentro y fuera del establecimiento, considerado desde hace años un punto de encuentro para la diáspora venezolana en Miami.

Durante su breve paso por el restaurante, Trump saludó a simpatizantes, conversó con representantes de ambas comunidades y se tomó fotografías con seguidores que se encontraban en el lugar.

La visita se produjo durante su estancia en el sur de Florida, donde el sábado participó en la cumbre regional “Escudo de las Américas”, celebrada en el Trump National Doral, un encuentro en el que líderes políticos abordaron temas de seguridad regional y la situación política en América Latina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el dueño del restaurante Max Alvarez en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.

Durante la visita estuvieron presentes la alcaldesa de Doral, Christi Fraga; el activista del exilio cubano Máximo Álvarez; la comisionada de la ciudad Nicole Reinoso; la supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García; y el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, junto a otros líderes y miembros de las comunidades cubana y venezolana del sur de Florida.

Doral alberga una de las mayores comunidades venezolanas en Estados Unidos y también una numerosa población cubana, lo que otorga un significado particular a este tipo de encuentros políticos en la región.

