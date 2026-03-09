lunes 9  de  marzo 2026
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

En el cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganó un 0,50 %, el índice Nasdaq avanzó un 1,38 % y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,83%

Imagen de la Bolsa de Nueva York.

Imagen de la Bolsa de Nueva York.

CHARLY TRIBALLEAU /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Después de una apertura claramente a la baja, Wall Street terminó en terreno positivo este lunes, impulsada por las declaraciones del presidente Donald J. Trump que aseguró que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".

En el cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganó un 0,50 %, el índice Nasdaq avanzó un 1,38 % y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,83%.

El presidente Donald J. Trump responde a preguntas de periodistas en el Air Force One.
Furia épica

Trump transforma el Medio Oriente al eliminar el régimen iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
MÁS DE LA CUMBRE REGIONAL

Trump afirma en Miami que el régimen cubano "está al final de la línea" y dice que La Habana busca negociar

Al inicio de la sesión, los tres índices estrella habían caído más de un 1%.

En Asia, por la gran diferencia horaria, las bolsas cerraron con fuertes pérdidas y la plaza de Seúl, que este año había tenido un rendimiento sólido por sus empresas tecnológicas, terminó este lunes con una caída de 5,96%, mientras que la de Tokio bajó 5,2%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghai, Taipei, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Los precios del petróleo

La esperada escalada de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril debido a las afectaciones en el Estrecho de Ormuz impactó hoy los mercados, temerosos por una prolongación de la guerra en el Medio Oriente.

Los precios del petróleo subieron por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, cuando el inicio de la guerra en Ucrania generó una fuerte subida sin embargo, no hubo el alborto de ahora porque la ofensiva la ordenó el presidente Donald J. Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó el domingo la subida de las cotizaciones del crudo como un "pequeño precio a pagar" por eliminar la "amenaza" del programa nuclear de Irán.

Los ministros de Finanzas del G7 están "listos" para utilizar las reservas estratégicas de petróleo para paliar la subida del precio del crudo derivada de la guerra en Oriente Medio.

Según el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, el G7 "aún no ha llegado a ese punto" en lo que respecta a la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo.

"Lo que hemos acordado es utilizar cualquier herramienta necesaria, si hiciera falta, para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias", dijo el alto funcionario.

FUENTE: Con información de AFP.

