Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Después de una apertura claramente a la baja, Wall Street terminó en terreno positivo este lunes, impulsada por las declaraciones del presidente Donald J. Trump que aseguró que la guerra con Irán está "prácticamente terminada ".

En el cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganó un 0,50 %, el índice Nasdaq avanzó un 1,38 % y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,83%.

MÁS DE LA CUMBRE REGIONAL Trump afirma en Miami que el régimen cubano "está al final de la línea" y dice que La Habana busca negociar

Al inicio de la sesión, los tres índices estrella habían caído más de un 1%.

En Asia, por la gran diferencia horaria, las bolsas cerraron con fuertes pérdidas y la plaza de Seúl, que este año había tenido un rendimiento sólido por sus empresas tecnológicas, terminó este lunes con una caída de 5,96%, mientras que la de Tokio bajó 5,2%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghai, Taipei, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Los precios del petróleo

La esperada escalada de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril debido a las afectaciones en el Estrecho de Ormuz impactó hoy los mercados, temerosos por una prolongación de la guerra en el Medio Oriente.

Los precios del petróleo subieron por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, cuando el inicio de la guerra en Ucrania generó una fuerte subida sin embargo, no hubo el alborto de ahora porque la ofensiva la ordenó el presidente Donald J. Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó el domingo la subida de las cotizaciones del crudo como un "pequeño precio a pagar" por eliminar la "amenaza" del programa nuclear de Irán.

Los ministros de Finanzas del G7 están "listos" para utilizar las reservas estratégicas de petróleo para paliar la subida del precio del crudo derivada de la guerra en Oriente Medio.

Según el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, el G7 "aún no ha llegado a ese punto" en lo que respecta a la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo.

"Lo que hemos acordado es utilizar cualquier herramienta necesaria, si hiciera falta, para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias", dijo el alto funcionario.

FUENTE: Con información de AFP.