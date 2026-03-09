Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.

CARACAS — Integrantes de la dirección nacional del partido Centrados en la Gente difundieron este lunes un comunicado en el que señalan que el excandidato presidencial Enrique Márquez presuntamente se apartó de la línea política de la organización. Posteriormente, el secretario general del partido, Frederick Villegas, afirmó que no existe una decisión institucional que establezca una ruptura formal con el dirigente.

El documento, fechado el 9 de marzo, indica que la organización respaldó la candidatura presidencial de Márquez en 2024 al considerar que representaba la defensa del voto como instrumento político y de la Constitución como marco institucional para Venezuela.

"Postura distinta"

En el texto, los firmantes sostienen que, tras su liberación, Márquez asumió posiciones distintas a la política promovida por la organización. La misiva también menciona declaraciones públicas recientes del dirigente y contactos políticos posteriores a su salida de prisión.

El escrito hace referencia igualmente a la relación de Márquez con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en el contexto de gestiones políticas mencionadas en el propio documento.

Asimismo, el texto señala que el partido rechaza a “todos los que han contribuido en la devastación”, y agrega que “sus nombres sobran: los venezolanos los conocen, nombrarlos sería concederles legitimidad”.

La misiva también indica que “hay una inmensa mayoría que impulsa el cambio y una minoría que se aferra al poder con una rémora que finge oposición”.

Decisión formal

Tras la difusión del documento, el secretario general de Centrados en la Gente, Frederick Villegas, declaró que no existe una decisión formal dentro de la organización que implique la salida de Márquez del partido.

Villegas señaló que la vocería oficial del partido corresponde a la actual directiva y negó que se haya producido una ruptura institucional con el excandidato presidencial.

El comunicado fue remitido con las firmas de miembros de la junta directiva del partido, entre ellos José Luis Faría, Roberto Rodríguez y Yamil Tovar; y fue consignado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y cuenta con sello de recepción del organismo, reseñó el portal de noticias Punto de Corte.

FUENTE: Con información de Punto de Corte