Estudiantes protestan en la escalinata de la Universidad de La Habana en medio de creciente malestar en Cuba

Estudiantes protestan en las escalinatas de la Universidad de La Habana para expresar su descontento por las condiciones de enseñanza en La Habana el 9 de marzo de 2026.

MIAMI. – Este lunes, un grupo de estudiantes realizó una sentada pacífica en la escalinata de la Universidad de La Habana (UH) para expresar su inconformidad con la modalidad de enseñanza semipresencial aplicada en varias instituciones de educación superior del país.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales muestran a una veintena de jóvenes sentados en el emblemático espacio universitario, manifestando su malestar por un sistema académico que combina encuentros presenciales con actividades virtuales.

De acuerdo con testimonios difundidos en plataformas digitales, los frecuentes apagones y las limitaciones en el acceso a internet dificultan el seguimiento de las asignaturas, la entrega de trabajos y la comunicación con profesores.

Hasta el momento, ni el gobierno cubano ni las autoridades de la universidad han emitido una declaración pública sobre lo ocurrido. Tampoco se han reportado incidentes durante la acción, que fue documentada en varios videos que circulan en internet.

La protesta se produce además en medio de reportes de otras expresiones de inconformidad registradas en distintas localidades de Cuba durante los últimos días, en un contexto marcado por la prolongada crisis energética y las dificultades económicas que afectan al país.

La escalinata de la Universidad de La Habana es uno de los espacios más simbólicos del movimiento estudiantil cubano. A lo largo del siglo XX fue escenario de movilizaciones que marcaron momentos clave de la vida política del país. Antes de 1959, grupos de estudiantes se reunían y protestaban desde ese lugar contra el régimen de Fulgencio Batista, aprovechando que la policía no podía ingresar al campus universitario. Además, cuando Fidel Castro estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana desde 1945, participó activamente en el activismo estudiantil de la época, que incluía protestas y expresiones de descontento alrededor de la escalinata, consolidando aún más su significado como punto de encuentro político y social entre universitarios.