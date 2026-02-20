viernes 20  de  febrero 2026
CLAMOR

Motín en cárcel de Cuba deja varios muertos por causa de brutal represión

En la prisión de Canaleta cientos de detenidos se levantaron para pedir la libertad de Cuba y denunciar las condiciones de reclusión

Bandera de Cuba&nbsp;

Bandera de Cuba 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al menos seis presos murieron como resultado de la respuesta represiva del régimen cubano a la revuelta que se originó el jueves en la prisión de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila.

La noticia de las muertes ha circulado por un audio de una exprisionera política, difundido por la ONG Prisoners Defenders en su página de Facebook, y ha llegado a medios internacionales mientras la prensa oficial cubana no se pronuncia para desmentir o confirmar los hechos, reseña Diario de Cuba.

Bandera de Cuba.
El activista cubano José Daniel Ferrer
La exprisionera política, que no se identificó, pero aseguró haber sido recluida en esa prisión de hombres, cifró en siete los reclusos fallecidos. Dijo haberlo sabido a través de una mujer que tiene a un hijo cumpliendo sentencia en esa cárcel.

"Una señora que tiene a su hijo en Canaleta está todavía en las afueras de la prisión (…) y dice que ella presenció cuando sacaron siete ataúdes y varias ambulancias para Camagüey y para el hospital de Ciego de Ávila", relató la antigua reclusa.

"Me confirma que, hasta el momento, ella conoce de siete muertos y dos nombres: un muchacho llamado Giancarlo y otro apodado el 'Perro'. Son los dos que conoce, que le aseguran que murieron en esa masacre allí", añadió citando el testimonio de la madre del prisionero.

Según la mujer, el detonante de la protesta fue la muerte de un preso muy joven, que aparentemente se suicidó después de recibir una paliza de los guardias de la prisión.

"Un joven, casi un niño, protestó porque no le daban comida, que ya no podía más. (Estaba) desmayado del hambre. Lo golpearon brutalmente. Horas después apareció ahorcado en su celda", aseguró la exreclusa que le contó la mujer.

Eso habría llevado a los presos a rebelarse y, según el relato de la madre del prisionero citado por la exprisionera política, "a un kilómetro se oían los gritos de "Viva Trump", "Abajo Díaz-Canel", "Patria y Vida", y "Libertad".

Según publicaciones del opositor José Daniel Ferrer García y del periodista Javier Díaz, el motín comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada del jueves, cuando "cientos de detenidos" se levantaron "para pedir la libertad de Cuba" y denunciar las condiciones de reclusión.

Cuando han transcurrido más de 24 horas y la noticia tanto del motín como de las muertes, confirmadas a Diario de Cuba ha llegado a medios como NTN 24, Infobae, ABC y la agencia EFE, la prensa oficial de la Isla, controlada por el régimen, permanece en silencio.

Ni el medio local estatal de Ciego de Ávila, Invasor, ni los medios nacionales como el portal Cubadebate y el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), habían confirmado o refutado las denuncias de lo sucedido en la prisión de Canaleta hasta el momento de publicar esta nota.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Ventas de casas en Miami-Dade.
Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
Por Daniel Castropé
Ventas de casas en Miami-Dade.
Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami. 
El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.
Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada
