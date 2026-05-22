Rubio advierte a la OTAN que EEUU reducirá su presencia militar en Europa

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió el viernes a los aliados de la OTAN que su país está empeñado en reducir su presencia militar en Europa, en momentos en que la alianza intenta reducir tensiones con Donald Trump de cara a una cumbre en julio.

Rubio confirmó que, efectivamente, "a la larga habrá menos tropas estadounidenses" en territorio europeo.

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"Nada de esto es sorprendente, aunque, por supuesto, entiendo que genere cierta inquietud" entre los aliados europeos, añadió.

El movimiento y próximas medidas ocurren después de la falta de respaldo a EEUU en su ofensiva en Irán que confirmó lo que lleva años diciendo el presidente Trump desde su primer mandato. Nosotros estamos ahí siempre para la OTAN, pero no sabemos si la OTAN estará ahí cuando lo necesitemos nosotros". Y en efecto, eso fue lo que ocurrió.

También anunció que debería darse a conocer "hoy o en los próximos días" un ajuste a lo que algunos en la OTAN llaman "la caballería", la reserva de fuerzas que pueden movilizarse en un plazo de 180 días en caso de necesidad.

Trump anunció el envío de 5.000 soldados a Polonia, en una aparente marcha atrás después de que Washington canceló previamente ese despliegue.

La respuesta de Washington

El giro fue bien recibido por el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro de Exteriores polaco.

La decisión del presidente Trump se produjo después de que Washington anunciara a principios de este mes que retiraría 5.000 soldados de Alemania, tras un enfrentamiento con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

En otro golpe para la OTAN, Rubio también apuntó que Washington anunciaría pronto un recorte en el número de tropas que pone a disposición de la OTAN en caso de emergencias.

Varios ministros de la OTAN coincidieron en que se daba por sentado que Estados Unidos reduciría sus fuerzas, mientras Washington se centra en otras amenazas y Europa refuerza sus defensas.

"Lo importante es que suceda de manera estructurada, de forma que Europa sea capaz de reforzarse cuando Estados Unidos reduzca su presencia", afirmó el ministro noruego de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide.

"La decepción de Trump" con los supuestos aliados de la OTAN

La reunión en Suecia se celebra después de que el jefe de la Casa Blanca advirtiera de una muy probable salida de la OTAN, ante la falta de respaldo para su acción contra el régimen terrorista de Irán.

Los diplomáticos esperaban que la reunión ayude a suavizar tensiones antes de la cumbre de la alianza en Ankara, de modo que pudieran concentrarse en mostrar el aumento del gasto europeo.

Rubio reiteró la "decepción" de Trump con sus aliados y dijo que "habrá que abordarla de forma obligatoria".

En un intento por calmar la tormenta, países europeos han enviado buques más cerca de la región para "ayudar" en el Estrecho de Ormuz cuando termine la guerra.

Rubio dijo que había indicado a los países europeos que quizá tendrían que idear un "plan B" para forzar la apertura del estrecho de Ormuz si la guerra con Irán se prolonga.

"No sé si necesariamente sería una misión de la OTAN, pero sin duda serían países de la OTAN los que tendrán que contribuir", señaló.

El eclipse de Ankara

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, la OTAN se encuentra en una encrucijada desde el interés de Washington en apoderarse de Groenlandia, territorio autónomo bajo control de Dinamarca, del que Rusia y China quiere apoderarse y ya tienen presencia militar cerca.

Las repercusiones de la guerra con Irán amenazan con eclipsar la cumbre de Ankara.

La OTAN esperaba centrarse en demostrarle a Washington que los aliados están cumpliendo la promesa que le hicieron en la cita del año pasado de aumentar el gasto en Defensa al 5% de sus PIB.

Fuentes diplomáticas aseguran que se preparan una serie de acuerdos armamentísticos para mostrar a la Casa Blanca que Europa está cumpliendo con lo que prometió... menos en el respaldo

Pero más allá de la carrera por complacer ahora a Washington, existe una aceptación entre los europeos de que tendrán que valerse cada vez más por sí mismos.

Liderados por Alemania, con un fuerte aumento de su gasto, las discusiones se centran en reforzar el papel de Europa en la OTAN en lugar de crear una alternativa.

"Ahora que Estados Unidos reevalúa su compromiso y presencia en Europa dentro de la alianza, es precisamente la oportunidad (...) para europeizar la OTAN", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

FUENTE: Con información de la AFP.